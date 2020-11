Pandemia și educația – ce schimbări apar în acest sector și cum vor influența acestea viața elevilor și studenților pe termen lung

Orele online au devenit o necesitate, chiar dacă nimeni nu era pregătit pentru o astfel de măsură, mai ales având în considerare situația copiilor din familii defavorizate. Accesul la educație trebuie să fie garantat, însă există mai multe piedici și obstacole ce trebuie depășite cu succes. Iată câteva dintre felurile în care educația se va schimba pe termen lung, inclusiv în perioada post pandemie:

Nevoia de rezistență și flexibilitate

În fața unui fenomen major, precum pandemia, autoritățile trebuie să dea dovadă de deschidere la noi metode și flexibilitate. De asemenea, rezistența unui sistem bine pus la punct poate fi dovedită în aceste momente de cumpănă. Este important să existe o solidaritate puternică în societate pentru a susține demersurile care încurajează condițiile optime de învățare, mai ales în comunitățile defavorizate din țară. Există inițiative care își propun să susțină financiar copii și nevoia acestora de acces la tehnologie pentru educatia online, precum cea lansată de United Way. Profesorii și educatorii trebuie sprijiniți, de asemenea, prin consultări la nivelul inspectoratelor și găsirea unor noi metode a abordare a orelor online. Programa necesită și ea o abordare flexibilă, la fel ca examenele susținute și felul în care se desfășoară acestea. Un sistem clădit pe baza acestor nevoi poate dezvolta rezistență în fața obstacolelor din viitor și poate pregăti bazele unei educații cu adevărat moderne.

Importanța unei colaborări între sectorul privat și cel de stat

Pe lângă schimbările pe care le aduc fundațiile nonprofit sau inițiativele statului, este la fel de important să existe o bună colaborare între sectorul privat și cel public. De la investitori la consultări în ceea ce privește cele mai bune practici, toate acestea pot face o diferență adevărată în viitorul educației. De exemplu, companiile private pot ajuta educația prin crearea de software necesar unui stil mai bun și mai ușor de învățare. În China, Ministerul Educației a reușit să pună bazele unor platforme de școală online și teleșcoală bazată pe tehnologia cloud. Ministerul Tehnologiei a luat, de asemenea, măsuri pentru a asigura o conexiune mai puternică la internet chiar și în zonele nevoiașe, zeci de mii de cursuri au fost postate online, iar conexiunile au fost securizate prin colaborarea distribuitorilor de internet și serviciile de telecomunicații. Așadar, pentru implementarea unor măsuri care ajută la îmbunătățirea sistemului și a serviciilor, toate sectoarele trebuie să se solidarizeze.

Beneficiile pentru viitor

Dacă predarea față în față este considerată cea mai eficientă formă de învățare, lucrurile sunt pe cale să se schimbe. Odată cu necesitatea implementării lecțiilor în mediul online există și mai multe oportunități de a dezvolta noi programe și unelte pentru elevi și studenți. Acestea se pot adresa celor cu dizabilități, deficit de atenție și altele. Cel mai important aspect al acestei perioade este felul în care educația îi obligă pe studenți, elevi și profesori să trateze lucrurile out of the box. Acest aspect încurajează adaptarea la schimbare, posibilitatea de a învăța fără a rămâne în urmă chiar și în condiții speciale și colaborarea pe toate planurile.

Educația trebuie să fie pe primul plan chiar și în timpul unei pandemii, iar schimbarea trebuie acceptată ca o portiță spre inovație. Dacă ai copii sau ești chiar tu student, fii la curent cu tot ce se întâmplă și colaborează cu cei din jur pentru un viitor mai bun.