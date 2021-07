"A căuta nod în papură", ce înseamnă şi de unde vine expresia. Pe cuvânt, cu Ana Iorga

Şi ni se confirmă sensul pe care-l cam ştiam. Cel care caută nod în papură e cusurgiul, cel nemulţumit, care găseşte mereu ceva de comentat, un neajuns în orice, chiar când e totul bine.

De ce papură? Pentru că se pare că papura nu are de fapt noduri, are o tulpină dreaptă şi lină, prin urmare a căuta neajunsuri acolo unde nu sunt e ca şi cum ai cauta nod în papura care n-are noduri.

Pe de altă parte, aici poate fi vorba de fapt de o altă plantă, care are noduri. Trestia. Lingviştii notează că în Transilvania la trestie se mai spune şi papură. Or, trestia are noduri.

Nu ştim până la urmă unde este adevărul, dar mai avem o ipoteză interesantă cu privire la originea expresiei. S-a spus că ar veni ca atare din latină.

Iuliu Zanne, celebrul specialist în proverbe, notează şi o variantă îmbogătită a expresiei: "a căuta nod în papură și spini în mămăligă", deci tot a fi cusurgiu şi a căuta absurd greşeli acolo unde nu există.

A căuta nod în papură = a căuta cusururi, greșeli, cu orice preț.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal