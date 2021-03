Promisiunea premierului Cîțu: "România nu va intra în lockdown"

Anunțul că autoritățile vor evita carantinarea totală - așa-numitul lockdown - a fost făcut sâmbătă de premierul Florin Cîțu.

„Am participat la ședința tehnică de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a mă asigura că obiectivele pe care le-am trasat in privința pandemiei sunt îndeplinite.

Numărul paturilor din spitale a crescut. Fac apel la români să respecte măsurile de protecție. Numai așa vom trece cu bine peste această perioadă.

Florin Cîțu: Vom ajunge în perioada următoare la 80 de mii de persoane vaccinare / zi

Obiectivul meu este ca prin vaccinare să reducem numărul de infectări. În perioada urmatoare numărul persoanelor imunizate zilnic va ajunge la 80 de mii.

Multă lume întreabă dacă vom ajunge din nou in lockdown. Răspunsul meu foarte clar este că NU”, a scris premierul pe Facebook.

În ultima perioadă numărul de noi cazuri de coronavirus a trecut de 6.000 în fiecare zi, iar în secțiile de Terapie Intensivă sunt internați 1.324 de pacienți în stare gravă cu COVID-19, cel mai mare număr de la declararea pandemiei.

Miting anti-restricții în ziua cu cele mai multe cazuri în secțiile de la ATI

Mii de oameni au ieşit, sâmbătă, în stradă şi au militat împotriva restricţiilor impuse de autorităţi în ziua cu cele mai multe cazuri în secțiile de la ATI.

A fost înregistrat un record absolut în secțiile de Terapie Intensivă, unde, sâmbătă, sunt internați 1.324 de pacienți în stare gravă cu COVID-19, cel mai mare număr de la declararea pandemiei. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 6.096 de cazuri noi, iar 112 au murit. Patru dintre cei care şi-au piedut astăzi viaţa aveau sub 50 de ani.

Medicii fac apel la în continuare la respectarea măsurilor şi îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze, singurul mod în acest moment în care pandemia poate fi ţinută sub control.

"Protestăm împotriva unui sistem ticăloşit. Popor român răzvrăteşte-te", a spus un protestatar, făcând aluzie la guvernaţii care conduc ministere fără sa aibă studii în domeniu.

"Oameni buni, s-a terminat cu democraţia. Mai are de făcut republică prezidenţială şi va avea mandate precum Putin şi Ceauşescu", a opinat, la rândul său, un pensionar făcând aluzie la implicarea sefului statului în coaliţia de guvernare.

O femeie a venit la protest cu o pancartă pe care susţine că a scris adevărul despre pandemie

"Un an fără muncă, un an închişi, fără libertate, fără ajutor, fără muncă, un an de promisiuni care nu s-au menţinut, un an de lucruri care s-au făcut şi nu au folosit la absolut nimic", susține femeia.

