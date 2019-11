Fostul șef ANAF, despre ”moștenirea” de la Finanțe: „Cifrele nu sunt o surpriză. Dimensiunea dezastrului e mai mare decât mă așteptam”

Foto: Facebook/Gelu Diaconu

Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, susține, într-un mesaj postat pe Facebook, că cifrele prezentate de ministrul Finanțelor privind situația reală a economiei ”nu sunt o surpriză”, doar că ”dimensiunea dezastrului moștenit” este ceva mai mare decât se aștepta.

Gelu Diaconu sublinază însă că noul Guvern trebuie să depășească ”momentul constatării moștenirii dezastruoase” și să treacă la aplicarea unor soluții concrete.

”Am urmarit cu interesul cuvenit conferinta de presa a ministrului Citu. Cifrele prezentate nu sunt insa o foarte mare surpriza pentru cei care cunosteam modalitatea utilizata de Orlando&Co pentru masluirea realitatii bugetare. Poate doar dimensiunea dezastrului mostenit este ceva mai mare decat ma asteptam. Cred ca va plictisisem cu postarile anterioare in care trageam consecvent semnale de alarma cum ca bugetul prezentat opiniei publice era unul mincinos inca din faza aprobarii de catre Parlament, apoi fundamental schimbat in cursul executiei prin asa-zise rectificari pozitive. Bun! Am inteles cu totii, care este situatia! Dar despre ceva solutii pentru sporirea veniturilor bugetare si asanarea cheltuielilor, domnul ministru nu ne spune nimic? Facem noul buget pe “legislatia existenta”, mentinem cresterile de pensii si salarii, nu restructuram aparatul de stat bugetofag, nu “deranjam” organigrama si conducerile psd-iste ale directiilor din MFP/ANAF ...si va rezulta un alt buget? Cu un deficit redus?... Cred ca momentul constatarii “mostenirii dezastroase” trebuie depasit. Asteptam solutii si mai putine lamentari, mai ales in fata “partenerilor/finantatorilor” internationali”, a scris Gelu Diaconu, pe Facebook.

Gelu Diaconu a fost demis din fruntea ANAF, în 2016, printr-un ordin al premierului Dacian Cioloș, în contextul în care Diaconu era urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului, alături de vicepreşedintele Mihai Gogancea-Vătăşoiu.