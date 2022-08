Povestea vloggerului român care a vizitat 72 de ţări: "Nebunia de a călători a pornit după ce am terminat facultatea"

"Am plecat de la podul de peste Dâmboviţa din judeţul Argeş, am traversat toţi munţii, începând cu Piatra Craiului, Făgăraş spre Retezat-Parâng, ajuns la Băile Herculane şi apoi la Dunăre", spune Bogdan Veselovski.

Aşa cum face de 10 ani încoace, tânărul a pornit şi de data aceasta singur în călătorie. Până acum nu a găsit nicio persoană dispusă să renunţe la viaţa cotidiană pentru a-l însoţi.

Tânărul a făcut voluntariat în colţuri diferite ale lumii, a stat cu un trib indigen în Ecuador un an, în Africa un alt an.

În fiecare loc în care ajunge este primit de oamenii locului. În Mehedinţi, spune că îl fascinează natura.

"Nebunia de a călători a pornit după ce am terminat facultatea, era visul meu de a face un tur cu autostopul prin Europa. Am împlinit 30 de ani în Brazilia, 28 în Africa, în Asia am sărbătorit în Georgia şi Malaysia", a povestit vloggerul, în exclusivitate la Antena 3.

Tot ce are nevoie se află în rucsacul pe care îl cară mereu în spate.

"Neapărat cortul, care este căsuţa mea, sacul de dormit, haine de schimb, mâncare. Am o mică butelie şi folosesc supe la plic, orez prefiert, am o mică butelie de gaz şi folosesc această cratiţă. Mai am pelerine de ploaie, un filtru de apă în caz că găsesc apă potabilă, lanternă, cremă solară neapărat", a arătat el.

Tânarul vlogger a învățat să se adapteze oricăror situații, să mănânce ce găsește la fața locului, cum ar fi porția de spaghetti cu șoricei mâncată în Malawi, și nu se teme să străbată jungla singur.

Acum, îşi doreste să termine de străbătut Carpaţii.