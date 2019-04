Timp de cinci luni, a văzut că nu a venit nimeni să o viziteze pe micuță în spital. Asistenta nu a rămas indiferentă și a decis să-i schimbe definitiv viața copilei

Timp de cinci luni a văzut că nu a venit nimeni să o viziteze pe micuța de opt luni de zile. Așa că asistenta s-a decis să îi schimbe definitiv viața copilei.

Gisele, care suferea de sindromul abstinenței neonatale cauzat de consumul de heroină, cocaină și metadonă de care mama sa a abuzat pe perioada sarcinii. Copila nu se dezvoltase cum trebuie, plămânii ei erau extrem de fragili și nedezvoltați și trebuia să fie hrănită cu ajutorul unui tub.

Pentru că fusese abandonată de ambii părinți, copila ajunsese în grjia statilului, la spitalul Franciscan Children, din Brighton, Massachusetts.

Liz Smith, 45 de ani, a fost uimită când a văzut-o pe copilă. S-a interesat de ea și a aflat că nu a venit nimeni să o vadă. Așa că a știut imediat că trebuie să devină mama micuței. „Din clipa în care am văzut-o, era ceva dincolo de ochii ei albaștri care mi-a atras atenția. Am simțit că trebuie să iubesc acest copil și să am grijă de el. (…) Nu mi-am imaginat niciodată că a feveni mamă va fi o provocare”, a povestit femeia pentru Washington Post.

La doi ani de atunci, Gisele, doi ani, a învățat să iubească avocado, brânza și pizza. Chiar dacă între trebuie să folosească un tub, este plină de viață, fericită și adoră să cânte.