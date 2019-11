Ipoteză înfiorătoare în cazul dispariției lui Iulian, băieţelul de opt ani din Pecineaga. Ce s-ar fi întâmplat cu micuțul

O ipoteză înfiorătoare a fost lansată în spațiul public, în cazul lui Iulian Alexandru Biţică, băieţelul dispărut în urmă cu două zile din localitatea Pecineaga, județul Constanța. În timp ce familia micuțului se teme că acesta ar fi fost răpit, un ONG implicat în cautare susține că este posibil ca băiatul să fi căzut într-o hazna.

Localnic: „Tatăl lui a stat toată ziua la crâşmă, când ar fi trebuit să rupă pământul”

Asociația Umanitară Solidarity Children, o organizație non-profit implicată în căutări, a lansat o ipoteză teribilă în cazul lui Iulian, copilul dispărut sâmbătă, în jurul orei 15.00, la Pecineaga, în timp ce se juca în faţa casei sale din localitatea Pecineaga, Constanţa. Potrivit organizaţiei, este posibil ca băieţelul să fi căzut într-o hazna.

“Un localnic din Pecineaga a gasit rolele baiatului disparut la marginea localitatii pe drumul care duce spre ferma I.A.S.

La mai putin de un kilometru de locul unde au fost gasite rolele, se afla asa-zisele «haznale» care au o adâncime de peste 10 metri si sunt pline cu dejectii de la complexul de porci. Astazi am fost si acolo, au venit pompierii si scafandri dar nu pot intra in aceste dejectii, pe marginea unei haznale se vad urme ca si cand un corp ar fi alunecat in ea.

Am inteles ca maine vor fi verificate si aceste haznale care trebuiau verificate mult mai devreme, din ce am auzit copilul a fost vazut pe camerele de supraveghere de la marginea localitatii sambata in jur de ora 11:00 nu foarte departe de locul unde au fost gasite rolele, mai multi oameni au declarat ca au vazut rolele in acel loc sambata in jur de ora 14:00 si in directie cu aceste haznale. Speram ca micutul va fi gasit viu si nevătămat. Doamne ajuta!” este mesajul transmis pe Facebook de Asociația Umanitară Solidarity Children.

Alexandru Iulian Bițică este de negăsit de sâmbătă, la amiază. Părinţii lui sunt divorţaţi şi îşi petrecea weekendul alături de tatăl său, în localitatea Pecineaga. Peste 100 de poliţişti, jandarmi şi voluntari, ajutaţi de câini de urmă, continuă să-l caute pe băiat.