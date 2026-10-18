„Străzi Deschise” a costat 0 lei de la bugetul Capitalei și a atras peste 1,5 milioane de oameni. Câți bani au rămas după eveniment

1 minut de citit Publicat la 18:06 18 Oct 2026 Modificat la 18:08 18 Oct 2026

„Străzi Deschise” a costat 0 lei de la bugetul Capitalei și a atras peste 1,5 milioane de oameni. Foto: Facebook/PMB

Programul „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană” a avut în 2026 un buget acoperit integral din sponsorizări și, potrivit Primăriei Capitalei, evenimentul a adus chiar și bani.

Reprezentanții municipalității spun că ediția din acest an a fost organizată pe parcursul a 24 de weekenduri, fără bani de la bugetul local.

„Străzi Deschise, 24 de weekenduri, organizate cu 0 lei de la bugetul local! Ba chiar, evenimentul a adus bani! Este posibil atunci când atragi lângă tine partenerii privați”, a transmis Primăria Capitalei.

Potrivit datelor prezentate de municipalitate, evenimentul a atras sponsorizări în valoare de 883.800 de lei. Cheltuielile s-au ridicat la 500.000 de lei, astfel că au rămas 383.800 de lei.

Primăria spune că la evenimentele organizate în cadrul programului au participat, în total, peste 1,5 milioane de oameni.

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Peste 1,5 milioane de participanți

În cele 24 de weekenduri, bucureștenii și turiștii au avut acces la tururi ghidate gratuite, spectacole, ateliere pentru copii și adulți, expoziții, plimbări pe Dâmbovița și dezbateri despre problemele Capitalei.

„Continuăm să ne implicăm pentru a avea un oraș vibrant, viu, ales atât de bucureșteni, cât și de turiști”, a transmis Primăria.

Municipalitatea le-a mulțumit echipei ARCUB și sponsorilor pentru organizarea ediției din acest an.

Primăria mai spune că modelul de finanțare prin atragerea partenerilor privați este o politică adusă de primarul general Ciprian Ciucu de la Sectorul 6 la nivelul întregului București.

„Străzi Deschise” revine în 2027

Ediția din 2026 a programului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană” s-a încheiat duminica trecută, odată cu Spotlight Festival.

Primăria Capitalei anunță că evenimentul va continua și anul viitor. „Cu promenada urbană ne reîntâlnim și în 2027”, au transmis reprezentanții municipalității.