Mesajul Simonei Halep pentru echipa de la "Matei Balş", după ce s-a vindecat de COVID-19

"Mulţumesc echipei de la Matei Balş pentru întreg suportul depus în această perioadă.

Thanks to the Matei Bals’ team for your superb support during this time", a scris Simona Halep, luni, pe pagina de Facebook.

Simona Halep: 100% recuperată

Mesajul jucătoarei de tenis vine după ce, tot luni, ea a anunţat pe o altă reţea de socializare că s-a vindecat de COVID-19.

"Sută la sută recuperată", a scris jucătoarea de tenis în vârstă de 29 de ani, luni, pe Twitter.

"Bună tuturor, am vrut să vă anunţ că am testată pozitiv la COVID-19. Mă autoizolez acasă şi mă recuperez bine după simptome uşoare. Mă simt bine... vom trece prin asta împreună", spunea Halep atunci.