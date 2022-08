Numărul care îţi arată în ce an îţi va merge cel mai bine, cu Mihai Voropchievici: "E anul când eşti doar tu şi cu Şeful de sus"

"Tratăm anul personal. De exemplu, dacă vrem să vedem cum va fi anul acesta. Adunaţi ziua de naştere, luna şi vibraţia 6, cea de anul asta. Până ajungi la o singură cifră. Exemplu: cineva născut pe 11 august > 11.08 --- 1+1+0+8+6=16 > 7

Toţi cei care au cifre de destin impare, adică 1, 3, 5, 7 şi 9, veţi avea cei mai buni ani personali, anul 1, 3, 5, 7 şi 9. Cei care au cifrele de destin 2, 4, 6, 8, vor avea anii cu 2, 4, 6 şi 8.", a spus numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

Numărul care îţi arată în ce an îţi va merge cel mai bine, cu Mihai Voropchievici

An personal 1 - Înseamnă cifra de început. Este anul noilor începuturi. Vin schimbările. Mişcare. E ceva benefic. Aţi intrat într-o nouă viaţă. Este an de stabilitarea unui program. Ce vreau să fac. Este un an bun pentru schimbare şi mutare. Progresul nu se face stând pe loc. Te muţi din ceva vechi, în ceva nou. Tot ce a fost în urmă trebuie şters. Ce a fost a fost. Zilele de 1, 10, 19, 29, cele mai benefice zile.

An personal 2 - Este anul în care trebuie să te dezvolţi şi să ai grijă de sufletul tău. Este anul de pregătire în toate domeniile. Analizăm şi vedem dacă se pliază pe ceea ce ştim. La fel de bine, este un an în care trebuie să pui bazele unei noi relaţii. E timpul de a renunţa la oamenii care nu sunt benefici. Este un an care pune la încercare răbdarea şi sensibilitatea.

An personal 3 - Prima oază de fericire. Avem la îndemână toate posibilităţie pentru distracţie şi călătorie. Este un an de destrăbălare pentru cei care nu au obligaţii. Este perioada în care poţi face noi conexiuni. Cei care sunt căsătoriţi trebuie să fie atenţi. Este anul în care se pot face mari greşeli. Atenţie la bani.

An personal 4 - Este anul în care baza este munca. Este anul când munceşti mult şi fără rost. Este anul în care depui eforturi mari. Totul faci cu responsabilitate. Este anul în care nu trebuie să lasi lucrurile începute neterminate. Anul asta are o mică şmecherie, primele 6 luni sunt cele mai grele, cele mai anevoioase. Banii nu şi-au scos năsucul afară. Din a 7 lună apar şi beneficiile şi banii.

An personal 5 - Anul eliberării. Este anul distracţiei. Excursii fără număr. Avem şi bani şi poftă de viaţă. E anul cel mai incitant. Te eliberezi de toate energiile negative. Acum, simţi că sufletul zburdă. Este anul când ieşi din rutină. Rutina lui 4. Îţi faci noi prieteni. Este o dorinţă nebună de a cunoaşte oameni noi şi posibilităţi noi. Nu te interesează nimic din urmă. Uiţi de tine. Este an şi de accidente, pentru că nu mai sunteţi atenţi.

An personal 6 - Anul iubirii şi al familiei. Un an al reuşitelor. Un an bun pentru cei care sunt în căutarea sufletului pereche. Este anul dragostei. Cei care sunt căsătoriţi se ocupă mai mult de habitat. Atenţie că acest an aduce şi cazuri de îmbolnăvire.

An personal 7 - Este anul analizei şi al înţelegerii de sine. Un an de bilanţ. Este anul când eşti tu cu tine şi cu Şeful de sus. Anul acesta este foarte bine să învăţaţi din nou drumul spre casa Domnului. Binele pe care îl faceţi într-un an 7, se întoarce şapte ani la rând. În 7 cicluri.

An personal 8 - Toată lumea se preocupă de bani. Este anul guvernat de bani. Este anul în care se întorc şi datoriile. Banii vin la tine. Te caută. Aveţi grijă cum purtaţi valorile la voi. Este an de pagubă. Un an în care veţi auzi o veste neplăcută.

An personal 9 - Este anul total al unui bilanţ final. Este anul când stai şi te gândeşti ce trebuie să faci mai departe. Este şi un an extraordinar de benefic pentru cei care sunt în căutarea sufletului pereche care călătoresc. Sufletul dumneavoastră pereche se află peste mări şi ţări. Este un an bun pentru planuri.