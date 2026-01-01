Rușii au atacat masiv Ucraina, în noaptea de Revelion. Kievul anunță că a doborât 176 de drone

<1 minut de citit Publicat la 10:41 01 Ian 2026 Modificat la 10:43 01 Ian 2026

Ucraina anunţă că a doborât 176 de drone ruseşti, în noaptea dintre ani. FOTO: Hepta

Forţele aeriene ale Ucrainei au doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia împotriva teritoriului său, într-un atac în care ţara invadatoare a folosit 205 drone, conform Agerpres.

Conform informaţiilor postate pe Telegram de forţele aeriene ale Ucrainei, "inamicul a atacat cu 205 de drone Shahed, Gerbera şi de alt tip", deşi apărarea ucraineană a doborât sau a neutralizat 176 dintre ele.

"Atacul a fost respins de aviaţie, trupe de rachete antiaeriene, de război electronic, unităţi de drone şi grupuri de foc mobil", a transmis raportul militar.

Aceeaşi sursă a indicat că au avut loc 24 de atacuri cu drone ruseşti în 15 puncte ale ţării.

Pe de altă parte, Reuters transmite că Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de ruşi în regiunea Herson din sudul Ucrainei, a declarat joi că cel puţin 24 de persoane au fost ucise şi peste 50 rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra unui hotel şi a unei cafenele unde se desfăşurau sărbători de Revelion.

Saldo a spus, într-o postare pe Telegram, că atacul a avut loc în Horlî, o localitate de coastă nu departe de peninsula Crimeea controlată de Rusia.