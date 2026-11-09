Cadouri de Crăciun pentru copii: ce au cumpărat părinții anul trecut și cum alegi după vârstă

5 minute de citit Publicat la 14:11 09 Noi 2026 Modificat la 14:11 09 Noi 2026

Cum alegi cadoul potrivit pentru copil de Crăciun? Descoperă tendințele de cumpărare din 2025, idei de jucării pe vârste și reguli esențiale de siguranță. Sursa foto: babyrio.ro

Lista de cadouri pentru copii începe de obicei cu o întrebare simplă și se termină cu o cutie mare și colorată care, în februarie, stă deja într-un colț. Problema rareori e bugetul. Cel mai des, cadoul e ales după ambalaj sau după ce i-a plăcut adultului, nu după ce poate face copilul la vârsta lui. Mai jos găsești ce au cumpărat efectiv părinții înainte de Crăciunul trecut, pe datele de vânzări ale unui magazin online românesc de jucării educative, și un ghid scurt, pe vârste, despre ce are sens să pui sub brad anul acesta.

Ce arată datele de anul trecut

Între 15 noiembrie și 24 decembrie 2025, magazinul a livrat 115 comenzi, cu 213 jucării. Eșantionul nu e uriaș, așa că cifrele arată tendințe, nu reguli. Câteva sunt însă foarte clare.

Cadourile sunt mai mici decât ne imaginăm. Prețul median al unei jucării cumpărate a fost de 60 de lei, iar 8 din 10 au costat sub 100 de lei. Comanda mediană a fost de 120 de lei, cu una sau două jucării. Părinții nu au căutat un singur cadou scump, ci unul sau două potrivite.

Peste jumătate dintre jucării au fost pentru copii de 3 ani și peste. Pe locul doi, la distanță, jucăriile pentru 18 luni, cu aproape 3 din 10 bucăți.

Înainte de Crăciun cresc jocurile care se joacă împreună. Jocurile de îndemânare și echilibru (pescuit magnetic, bowling, aruncat la țintă, turnuri care trebuie ținute în echilibru) au avut o pondere de 2,6 ori mai mare decât în lunile obișnuite, din ianuarie până în octombrie 2026. Jucăriile muzicale au crescut de 2,5 ori, iar seturile tematice, inclusiv scena Nașterii Domnului din lemn, de 1,7 ori.

Activitățile creative au fost un sfert din tot. Pe primul loc s-a aflat un poster de colorat în rolă, lung de 6 metri. E un cadou ieftin care rezolvă o problemă reală a vacanței: ce face copilul câteva ore, fără ecran.

Puzzle-urile scad. În restul anului ele reprezintă aproape un sfert din jucăriile vândute, înainte de Crăciun doar 14%. Explicația probabilă: puzzle-ul e cumpărătura obișnuită de peste an, iar pentru cadou părinții caută ceva care se simte mai „de sărbătoare”.

Cum alegi după vârstă

Vârsta de pe cutie e un minim de siguranță, nu o garanție că jucăria i se potrivește copilului. Un copil se plictisește la fel de repede de ceva prea simplu ca de ceva prea greu. Reperele de mai jos te ajută să filtrezi.

Sub 1 an

La vârsta asta, cadoul e de fapt și pentru părinți. Bebelușul explorează cu gura și cu mâinile: contraste, texturi, sunete blânde, obiecte ușor de apucat. O jucărie de apucat din lemn sau o carte din material moale e suficientă. Evită tot ce are piese mici, șnururi lungi sau baterii la îndemână.

1 an

Copilul tocmai a descoperit cauza și efectul: împinge, scoate, pune la loc, lovește și aude un sunet. Jucăriile care răspund la acțiunea lui țin cel mai mult: cuburi de stivuit, sortatoare de forme, o jucărie muzicală simplă și, spre 18 luni, primele puzzle-uri încastru cu butoni mari. Jucăriile complicate, cu multe funcții, îl copleșesc. Ghidul despre cadouri pentru copii de 1 an explică pe larg ce se joacă de fapt un copil la vârsta asta și ce cadou rezistă după primele zile.

2 ani

Apare imitația. Copilul gătește ca mama, repară ca tata, hrănește ursulețul. Seturile de joc de rol (bucătărie, fructe de tăiat, unelte) și jucăriile de șnuruit sau de sortat pe culori sunt alegeri sigure. Tot acum începe interesul pentru jocurile scurte, cu reguli simple, cum e pescuitul magnetic.

3 ani

Aici au mers peste jumătate dintre cadourile de anul trecut, și are o logică. La 3 ani jocul de rol devine poveste, copilul poate urma reguli simple și rămâne concentrat mai mult timp. Merg bine jocurile de familie, construcțiile, materialele creative și seturile tematice cu figurine. Pentru idei concrete și pentru ce se schimbă la vârsta asta, vezi și lista de cadouri pentru copii de 3 ani.

Între 4 și 6 ani

Copilul vrea provocare: jocuri cu reguli și cu un câștigător, puzzle-uri cu mai multe piese, construcții care durează câteva zile, proiecte creative pe care le poate arăta. Un joc de societate pe care îl joacă cu frații sau cu bunicii valorează mai mult decât o jucărie cu care se joacă singur cinci minute.

Siguranța: trei lucruri pe care le verifici pe etichetă

1. Marcajul CE și vârsta minimă. Jucăriile vândute în Uniunea Europeană trebuie să poarte marcajul CE. Avertismentul „nu este potrivit pentru copii sub 3 ani” nu e o formalitate: semnalează un risc concret, de cele mai multe ori piese mici care pot fi înghițite.

2. Piesele mici. Standardul european de siguranță a jucăriilor, EN 71-1, folosește un cilindru de test cu diametrul de 31,7 mm: ce încape în el e considerat piesă mică. Mulți părinți folosesc acasă o regulă și mai prudentă: ce trece printr-un tub de carton de la hârtia igienică nu are ce căuta în mâna unui copil sub 3 ani.

3. Bateriile. La jucăriile muzicale sau cu lumini, verifică dacă și cum se închide compartimentul bateriilor. Ideal e cu șurub. Bateriile de tip pastilă sunt foarte periculoase dacă sunt înghițite.

Un cadou bun, nu cinci

De Crăciun, un copil primește cadouri de la părinți, bunici, nași și prieteni de familie, deseori în aceeași seară. Rezultatul previzibil: se joacă zece minute cu fiecare și cu niciunul pe bune. Două soluții simple funcționează. Prima: coordonați lista în familie, astfel încât fiecare să aleagă altă categorie (un joc de familie, ceva creativ, o carte). A doua: nu le dați pe toate deodată. Puneți o parte deoparte și scoateți-le în februarie, când entuziasmul de sărbători a trecut și o jucărie „nouă” chiar contează.

Comandă din timp. În ultimele două săptămâni dinainte de Crăciun curierii sunt aglomerați, iar jucăriile căutate se epuizează primele. Dacă ai deja ideea, nu aștepta reducerile de ultim moment.

Ce faci în zece minute

· Notează vârsta exactă a copilului și ce îi place acum, nu ce îi plăcea acum șase luni.

· Alege tipul de cadou: joc de rol, joc de familie, ceva creativ sau ceva muzical.

· Verifică eticheta: marcajul CE, vârsta minimă, piesele mici, bateriile.

· Stabilește bugetul. Reperul real de anul trecut a fost între 60 și 100 de lei pe jucărie.

· Vorbește cu restul familiei, ca să nu primească același lucru de trei ori.

· Comandă până la jumătatea lui decembrie.

Cel mai bun cadou de Crăciun pentru un copil nu e cel mai mare de sub brad. E cel cu care se joacă și în ianuarie, de obicei pentru că a fost ales după vârsta și după felul lui de a se juca, nu după cutie.