Cum își protejează industria HORECA investițiile în piatră naturală: soluțiile profesionale PIATRAONLINE & LTP UK pentru curățare

3 minute de citit Publicat la 15:19 10 Dec 2025 Modificat la 15:19 10 Dec 2025

PIATRAONLINE a livrat materiale și servicii pentru sute de hoteluri, restaurante, centre wellness, SPA-uri, aeroporturi și spații publice. foto: piatraonline.ro

În industria HORECA și Hospitality, suprafețele din piatră naturală sunt expuse zilnic la trafic intens, umezeală, depuneri, grăsimi și detergenți agresivi.

În peste 16 ani de activitate, PIATRAONLINE a livrat materiale și servicii pentru sute de hoteluri, restaurante, centre wellness, SPA-uri, aeroporturi și spații publice, devenind referința națională în proiecte comerciale.

Experiența reală din teren a demonstrat că piatra naturală poate rămâne impecabilă zeci de ani, însă doar dacă este tratată și întreținută corect, cu soluții profesionale și intervenții tehnice regulate.

Din acest motiv, PIATRAONLINE folosește exclusiv produsele LTP UK — gama premium pentru curățare, protecție și mentenanță, utilizată în industria Hospitality din Marea Britanie și prezentă în România prin import exclusiv.

De ce întreținerea pietrei este esențială în Hospitality

Într-un hotel sau restaurant, suprafețele nu sunt doar elemente estetice — sunt parte din experiența oaspetelui și din standardele obligatorii de igienă, siguranță și durabilitate. Lipsa unui tratament profesionist duce inevitabil la matuire, pete permanente, alunecare în zonele umede, exfoliere la exterior sau costuri uriașe de reparații.

Mariana Constantinescu Brădescu, Managing Partner PIATRAONLINE, explică:

„Un hotel sau un restaurant nu își poate permite suprafețe deteriorate. Piatra naturală nu se schimbă — se protejează. Tratamentul corect este ceea ce transformă un material frumos într-un material durabil.”

Cum funcționează întreținerea corectă a pietrei naturale: explicația tehnică pentru managerii HORECA

Pentru a lua decizia corectă, managerii de hotel și operatorii din HoReCa trebuie să înțeleagă diferențele dintre cele mai folosite materiale.

1. Marmura – elegantă, dar sensibilă

Marmura conține calcit, ceea ce o face vulnerabilă la acizi. Cele mai frecvente provocări în hoteluri apar din contactul cu: vin roșu, detergenți acizi, etc.

Cu ce se curăță marmura în hoteluri?

Cu detergenți cu pH neutru, protejată obligatoriu cu impermeabilizanți speciali pentru materiale naturale.

„Marmura nu se curăță cu soluții universale. pH-ul contează enorm. Un tratament corect o protejează ani întregi, chiar și în băile de hotel cu umiditate ridicată.”

— Florin Ghiță, Director Tehnic PIATRAONLINE:

2. Granitul – rezistent, dar vulnerabil la grăsimi

Granitul este extrem de dur, însă absoarbe uleiurile industriale, foarte frecvente în bucătăriile HoReCa.

Cu ce se curăță granitul în HoReCa?

Cu degresanți profesionali LTP formulați special pentru pietre poroase.

Florin Ghiță, Director Tehnic PIATRAONLINE:

„Granitul se pătează rar din cauza materialului și des din cauza produselor greșite folosite la curățenie. Soluțiile LTP extrag uleiurile din profunzime.”

3. Travertinul – Cum se întreține travertinul?

Cu impermeabilizanți penetranți profesionali LTP UK

Cum se tratează travertinul exterior?

Cu protecție profesională MPG + soluții antiîngheț–dezgheț.

Impermeabilizant travertin interior?

LTP Mattstone — cea mai performantă soluție pentru travertin din acest moment.

Băi marmură hotel – de ce sunt cele mai sensibile spații?

În băile de hotel, apa, aburul, detergenții și cosmeticele deteriorează rapid piatra netratată. Cele mai multe reclamații ale oaspeților din hoteluri provin din: pete vizibile, alunecare, depuneri dificile, aspect „obosit” al suprafeței. Această zonă necesită tratament profesional obligatoriu și reîmprospătare periodică.

Top 5 greșeli pe care le fac hotelurile în întreținerea pietrei naturale

1. Curăță cu soluții universale → distrug piatra (marmura,granit, etc).

2. Nu protejează suprafețele imediat după montaj.

3. Folosesc tratamente ieftine care creează peliculă.

4. Nu reaplică protecția în zonele cu trafic intens.

5. Apelează la personal neinstruit pentru intervenții critice.

Serviciile profesionale dedicate industriei HORECA

Majoritatea furnizorilor de piatră vând materialul și atât. PIATRAONLINE este singura companie din România care oferă un flux complet:

✔ 1. Curățare profesională în profunzime (Deep Clean)

✔ 2. Decapare și restaurare pentru suprafețe deteriorate

✔ 3. Aplicare impermeabilizanți LTP UK (interior & exterior)

✔ 4. Tratament antialunecare pentru băi, lobby-uri, SPA-uri✔ 5. Reîmprospătarea tratamentelor la 6–12 luni

✔ 6. Restaurare marmură și travertin matuit

✔ 7. Intervenții rapide pentru incidente HoReCa

✔ 8. Contracte de mentenanță anuală pentru hoteluri și restaurante

Tratamentul final este parte din lucrare Aurel Cutieru, coordonator departament montaj: „Nu montăm niciodată piatra și plecăm. O lucrare este completă doar după aplicarea tratamentului profesional. Așa putem garanta rezultatul.”

Lecții din standardele LTP UK pentru Hospitality

1. „Aftercare is not an afterthought.”

2. Curățarea profundă schimbă complet estetica.

3. Impermeabilizarea previne 90% din problemele de exterior.

4. Există soluții profesionale pentru rugină, grăsimi, graffiti.

Toate sunt disponibile acum în România prin PIATRAONLINE.

Mariana Constantinescu Brădescu, Managing Partner PIATRAONLINE

„Piatra naturală nu este un consumabil. Este o investiție strategică pentru orice hotel.”

Special pentru HORECA

Pentru hoteluri:

Audit gratuit al băilor, pardoselilor, lobby-urilor și zonelor SPA.

Pentru restaurante:

Intervenții rapide pentru blaturi pătate, pardoseli antiderapante și protecție împotriva grăsimilor.

Pentru SPA-uri și wellness:

Tratamente anti-mucegai, anti-slip și restaurare completă.

Pentru spații publice:

Protecție avansată pentru trafic intens și întreținere constantă.

Dacă administrați un hotel, restaurant, spa sau orice alt spațiu public cu suprafețe din piatră naturală sau sinterizată, protejați-vă investiția. PIATRAONLINE și LTP UK oferă soluții profesionale, garantate tehnic, pentru curățare, protecție și mentenanță.

O suprafață tratată corect trăiește cât clădirea însăși.