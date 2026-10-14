Reabilitarea și modernizarea clădirii din Zalău pentru înființarea unui Centru de testare pentru orientare școlară și profesională

Județul Sălaj va înființa un Centru de testare pentru orientare școlară și profesională în Zalău, printr-un proiect finanțat cu fonduri europene, în valoare totală de peste 11,8 milioane de lei.

UAT Județul Sălaj în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, a semnat în data de 29 septembrie 2026, cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Contractul de finanțare pentru proiectul având ca obiect “Reabilitare și modernizare clădire situată în Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 159, în vederea transformării în Centru de testare pentru orientare școlară și profesională”, cod SMIS 355908.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, prin Apelul de proiecte nr. PRNV/2025/621.C/1 - Centre de testare pentru orientarea educațională a elevilor.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea infrastructurii necesare pentru testarea și orientarea școlară și profesională a elevilor din județul Sălaj prin înființarea unui centru de testare pentru orientare școlară și profesională.

Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii în care se va înființa Centrul de testare pentru orientare școlară și profesională, în scopul asigurării condițiilor optime din punct de vedere al siguranței în exploatare, al igienei și sănătății celor care vor utiliza acest obiectiv; asigurarea unui spațiu modern, dotat cu infrastructură de ultimă generație și software specializat, pentru elevii proveniți din diferite medii sociale, în vederea diminuării disparităților și creșterii standardului de viață; realizarea orientării școlare și profesionale a elevilor din clasa a VII-a, în vederea identificării profilului vocațional al acestora.

Valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare clădire situată în Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 159, în vederea transformării în Centru de testare pentru orientare școlară și profesională”, cod SMIS 355908, este de 11.827.849,50 lei, din care valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 4.979.907,05 lei.

Sursele de finanţare pentru asistența financiară nerambursabilă sunt Fondul European de Dezvoltare Regională (50 %), respectiv 2.540.768,91 lei și Bugetul național (48 %), respectiv 2.439.138,14 lei. Cofinanțarea eligibilă a proiectului, asumată de Județul Sălaj, este în cuantum de 101.630,77 lei (inclusiv TVA) (2 %), iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 6.746.311,68 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni de la data semnării Contractului de finanțare, până la data de 30 decembrie 2029.

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Investiția propusă are o componentă de reabilitare/modernizare și dotare cu echipamente necesare în activitatea de testare care va fi desfășurată în cadrul acesteia, precum și o componentă de operaționalizare, respectiv derularea efectivă a activităților de testare pentru orientarea educațională a unui număr de minim 450 de elevi și maxim 1.600 de elevi de clasa a VII-a, cu accent pe elevii care provin din grupuri vulnerabile sau comunități marginalizate.

Pentru asigurarea funcționalităților specifice activităților ce se vor derula în cadrul Centrului de testare lucrările de investiții vor include toate segmentele necesare, respectiv: lucrări de arhitectură; lucrări de rezistență; instalații; sistem de acces pentru persoane cu dizabilități; realizare/înlocuire branșamente la utilități; lucrări de sistematizare verticală, dotări necesare în activitatea de testare pentru orientarea educațională a elevilor.

Proiectul înființării Centrului de testare pentru orientare școlară și profesională se înscrie în strategia de dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027, în condițiile compatibilizării sistemului economic și educațional cu cele regionale și naționale, respectiv europene prin dezvoltarea diversificată a economiei ca factor strategic esențial pentru județul Sălaj; prin utilizarea inteligentă a bazei competitive existente: investitori puternici, nivel tehnologic ridicat, forță de muncă specializată, procese industriale integrate.