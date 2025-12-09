Rețeaua Magnolia ajunge la 20 de locații: un nou boutique store în Băneasa Shopping City

1 minut de citit Publicat la 11:32 09 Dec 2025 Modificat la 11:32 09 Dec 2025

Magnolia marchează un nou moment important al expansiunii sale prin deschiderea celei de-a 20-a florării. foto: florariamagnolia.ro

Cu o călătorie începută în 1997 în Bistrița, Florăria Magnolia s-a transformat în cea mai mare rețea de florării din România, recunoscută pentru calitatea premium a florilor, designul floral impecabil și serviciile rapide de livrare. Astăzi, Magnolia marchează un nou moment important al expansiunii sale prin deschiderea celei de-a 20-a florării: un boutique store elegant în Băneasa Shopping City, București.

O rețea națională în continuă expansiune

În prezent, Magnolia este prezentă în 11 orașe din România: Cluj-Napoca, București, Brașov, Timișoara, Constanța, Sibiu, Oradea, Galați, Craiova, Târgu Mureș și Bistrița.

Fiecare florărie este concepută ca un spațiu în care clienții descoperă buchete spectaculoase, aranjamente florale moderne, plante deosebite și cadouri premium.

Echipă de floriști profesioniști & standarde înalte de calitate

Buchetele și aranjamentele Magnolia sunt realizate de floriști profesioniști, iar compozițiile sunt create cu atenție la detalii, texturi, culori și finisaje. Datorită parteneriatelor cu cei mai buni producători de flori și a importului direct de la bursa de flori din Olanda, Magnolia garantează prospețimea și calitatea superioară a florilor — elemente definitorii pentru brand.

Livrare rapidă în România și oriunde în lume

Magnolia deține în România o rețea proprie de curieri profesioniști, pentru a asigura transportul florilor în condiții perfecte. Clienții beneficiază de:

● Livrare în 2 ore în București



● Livrare în 2–4 ore oriunde în România



● Livrare internațională în maximum 24 de ore, datorită colaborărilor cu peste 58.000 de florării din întreaga lume.



Fiecare cadou floral este livrat direct în mâinile destinatarului, cu grijă și discreție, astfel încât experiența să fie impecabilă.

Un nou boutique store în Băneasa Shopping City

Noua florărie Magnolia din Băneasa Shopping City oferă un concept modern: un spațiu elegant unde clienții găsesc colecții de sezon, buchete și aranjamente realizate pe loc, precum și plante decorative. Experiența Magnolia este completată de consultanță specializată și acces rapid la serviciile de livrare expres.

Deschiderea acestui boutique marchează nu doar extinderea celei mai mari rețele de florării din România, ci și angajamentul Magnolia de a aduce flori și emoții în viețile clienților, în fiecare zi, în cel mai frumos mod posibil.