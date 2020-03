Femeie din China cere iertare americanilor pentru aducerea virusului din Wuhan: "Scuze că am păstrat tăcerea"

Aceasta a spus într-o filmare postată pe contul de Twitter că își învinovățește țara pentru răspândirea în Statele Unite a coronavirusului. Mai mult, femeia spune că poporul ei a mințit și a ascuns adevărul în ceea ce privește COVID-19, ba chiar și profită de pe urma pandemiei.

"Vreau sa cer scuze Statelor Unite, scuze ca am adus virusul chinezesc aici, scuze ca am pastrat tacerea in legatura cu ceea ce a facut Partidul Comunist Chinez pentru a ascunde adevarul si beneficiaza din raspandirea virusului.", spune tânăra.