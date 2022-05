Industria tutunului a virat la buget aproape 20 miliarde lei în 2021

"În 2021, JTI Romania a virat la buget sume cu peste 14% mai mari comparativ cu 2020. În ciuda restricțiilor impuse de pandemie, am reușit să creștem contribuțiile pentru că piața neagră s-a menținut sub media europeană, iar cadrul de reglementare nu a suferit schimbări majore și neplanificate. Statul s-a putut baza pe acest sector rezilient într-o perioadă de incertitudini fără precedent.

Dată fiind importanța industriei pentru economie, considerăm că, pentru o abordare echilibrată a reglementărilor în domeniu, este nevoie de coordonarea acestuia de către Ministerul Economiei, al Finanțelor sau al Agriculturii sau de către un comitet interministerial din care să facă parte și Ministerul Sănătății care, prin natura lucrurilor, are o perspectivă mai radicală față de acest sector.

Pentru a continua să contribuim pozitiv în toate domeniile economice – venituri bugetare, exporturi, investiții, piața muncii – nu cerem nimic de la stat, care e principalul beneficiar al acestei industrii, ci doar normalitate și stabilitate", a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

"Ne bucurăm să raportăm și în acest an creșterea taxelor virate la bugetul de stat. Aceasta este rezultatul muncii depuse de oamenii noștri, al spiritului lor de adaptare la o perioadă dificilă, dar și la transformarea prin care trece compania. Este, de asemenea, rezultatul a ceea ce am început în urmă cu aproape 30 de ani: demararea unor investiții importante în România și desfășurarea activității în mod responsabil și sustenabil. Tot ceea ce facem este pe termen lung și are în vedere oamenii și societatea în care trăim, dovezi ale angajamentului companiei de a construi un viitor fără fum. Doar în ultimul an investițiile Philip Morris International în România au ajuns la aproape 100 de milioane de dolari. Din 2017, până în prezent, 500 de milioane de dolari au fost investiți în fabrica noastră din Otopeni. În perioada 2022-2023, PMI va mai investi peste 100 de milioane de dolari și va continua să dezvolte capacitățile de producție. Pentru a îndeplini ceea ce ne-am propus avem nevoie și din partea autorităților de o perspectivă pe termen mediu și lung a politicii fiscale și de un cadru de reglementare stabil", a declarat Dragoș Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris România.

"Circa 75% din prețul unui pachet de țigarete înseamnă taxe virate la stat, ca urmare predictibilitatea politicii fiscale este esențială pentru sectorul tutunului. Așa cum s-a văzut în trecut, în perioadele în care accizele s-au majorat după un calendar anunțat dinainte, veniturile bugetare au crescut. În schimb, majorările bruște și neplanificate ale accizei, reflectate ulterior în prețul pachetului care poate depăși puterea de cumpărare a consumatorilor, au drept consecință expansiunea contrabandei. Chiar și la un nivel de sub 10%, prejudiciul adus bugetului de piața neagră ajunge la 2 miliarde de lei. Așadar, este nevoie ca acest sector să fie considerat de importanță strategică pentru economia României și tratat ca atare de autoritățile care îl reglementează", a declarat Adrian Pirau, Market Manager, Imperial Tobacco Distribution Romania.

Pe plan local, cele patru companii - BAT, JTI, PMI și Imperial Tobacco - angajează direct aproape 5.000 de salariați, având în România trei fabrici. În 2020, pe fondul scăderii veniturilor din energie, industria tutunului a devenit cel mai solid contribuabil la buget.

De asemenea, tot în 2020, România a devenit al doilea producător european de țigarete, după Polonia și la egalitate cu Germania. Potrivit INS, în 2021 totalul exporturilor de produse din tutun a fost de peste 1,34 miliarde de euro, contribuția pozitivă a tutunului la balanța de plăți fiind de circa un miliard de euro. Pentru a putea continua creșterea, inclusiv a contribuțiilor la buget, producătorii solicită asigurarea predictibilității fiscale pe termen mediu, prin adoptarea din vreme a unui nou calendar de accizare.

Într-un scenariu optimist luat în calcul de ASPES (Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale), sectorul tutunului ar putea contribui la economia românească cu 5,7 miliarde de euro anual, ceea ce ar însemna 2,56% din Produsul Intern Brut (PIB), dacă nu ar mai fi introduse noi restricții pentru piața legală, cadrul fiscal ar fi predictibil, iar comerțul ilegal s-ar menține la sub 10%.