Alegerile parțiale din nordul Angliei ar putea duce la înlăturarea lui Starmer. Cine este primarul care îl poate înlocui

Dacă Burnham câștigă, va fi eligibil să îl conteste pe Starmer, a cărui popularitate a scăzut la unele dintre cele mai reduse niveluri înregistrate de un prim-ministru britanic în epoca modernă. FOTO: Profimedia Images

Votanții din Makerfield, un district electoral din nordul Angliei, merg la urne joi pentru alergeri parțiale. Rezultatul cursei electorale are potențialul de a redesena scena politică a Marii Britanii, potrivit NYT.

La un anumit nivel, competiția este una tipică, cu mulți candidați concentrați pe probleme strict locale, inclusiv colectarea gunoiului, gropile din asfalt și finanțarea școlilor.

Dar, în alte privințe, este una aparte. Andy Burnham, candidatul Partidului Laburist, candidează pentru a deveni parlamentar, astfel încât să poată contesta conducerea partidului lui Keir Starmer. Dacă acest lucru se întâmplă, Burnham ar putea deveni următorul prim-ministru al Marii Britanii.

Scrutinul parțial, cunoscut în Regatul Unit drept „by-election”, a fost declanșat după ce un parlamentar laburist, Josh Simons, a demisionat pentru a-i face loc lui Burnham, primarul regiunii Greater Manchester.

Dacă Burnham câștigă, va fi eligibil să îl conteste pe Starmer, a cărui popularitate a scăzut la unele dintre cele mai reduse niveluri înregistrate de un prim-ministru britanic în epoca modernă. În sondaje, oamenii spun că sunt nemulțumiți de economie, serviciile publice, taxe și imigrație — dar își exprimă și o antipatie puternică față de premierul însuși.

Starmer a făcut unele progrese în abordarea anumitor probleme, dar insuficiente pentru a schimba percepția publică. Burnham, un comunicator mai carismatic și cel mai popular politician al laburiștilor, este văzut în interiorul partidului ca fiind cea mai bună șansă de a recâștiga electoratul.

În Makerfield, laburiștii se confruntă cu o competiție serioasă din partea Reform UK, partid populist de dreapta. Sondajele fiabile sunt rare, dar persoane din interior cred că rezultatul ar putea fi strâns.

Burnham, în vârstă de 56 de ani, s-a născut la periferia Liverpoolului și a crescut în Culcheth, nu departe de Makerfield. Rădăcinile sale din nord i-au modelat politica, iar el s-a plâns de mult timp că Westminster și presa sunt prea centrate pe Londra.

Cea mai lungă perioadă din cariera sa a fost ca deputat pentru Leigh, în Greater Manchester, din 2001 până în 2017. Ca parlamentar, Burnham a urcat rapid, devenind ministru al culturii și ulterior ministru al sănătății în guvernul lui Gordon Brown.

A încercat de două ori să devină liderul Partidului Laburist, în 2010 și în 2015, când era favorit la începutul cursei, dar a pierdut în fața reprezentantului aripii dure de stânga, Jeremy Corbyn. Dezamăgit de Westminster, Burnham a părăsit Parlamentul și a câștigat alegerile pentru funcția de primar al regiunii Greater Manchester. În 2021, a fost reales cu un scor electoral și mai mare.

Aproape cei 10 ani ai lui Burnham ca primar au coincis cu o perioadă de creștere economică în Manchester. El a fost lăudat de localnici în timpul pandemiei de Covid-19, când a ținut un discurs dur în care a criticat guvernul conservator pentru efectele lockdown-urilor asupra regiunii sale. A readus transportul public al orașului în proprietate publică, făcând unele curse gratuite.

Pe parcurs, și-a transformat identitatea politică într-una de outsider față de guvernul de la Londra. A câștigat reputația unui politician direct, care înțelege nevoile oamenilor muncii. Criticii au subliniat lipsa sa de experiență în politica externă, considerând-o o posibilă vulnerabilitate pentru un viitor prim-ministru într-o lume marcată de războaie prelungite și tensiuni geopolitice.

În mai, partidul Reform UK condus de Nigel Farage a câștigat 24 din cele 25 de mandate din consiliul local din zona Makerfield, care fusese dominată de laburiști timp de decenii. Alegerile de joi îi oferă lui Farage o nouă șansă de a demonstra că alegătorii susțin agenda sa anti-imigrație, anti-UE și anti-net-zero.

Dacă candidatul Reform, Rob Kenyon, câștigă, ar reprezenta probabil una dintre cele mai mari victorii ale lui Farage de la campania pentru referendumul Brexit din 2016, care a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană.

Însă și un partid emergent de extremă dreapta, Restore Britain, candidează în Makerfield și este susținut online de Elon Musk. Dacă acesta împarte votul de dreapta între Restore și Reform, ar putea să îl ajute pe Burnham. (În sistemul electoral britanic „first-past-the-post”, câștigătorul are nevoie doar de un vot în plus față de oricare alt candidat.)

O înfrângere ar fi o lovitură pentru Reform, ridicând întrebări privind capacitatea sa de a prezenta candidați de calitate și de a răspunde suspiciunilor legate de dependența de câțiva donatori bogați. Luna trecută s-a dezvăluit că Farage a acceptat un cadou în valoare de 5 milioane de lire sterline (aproximativ 6,7 milioane de dolari) de la un miliardar crypto britanic stabilit în Thailanda.

Premierul a spus în repetate rânduri în ultimele săptămâni că va rezista unei eventuale contestări.

Mulți parlamentari laburiști speră că, dacă Burnham câștigă, Starmer ar putea accepta un calendar în care să rămână în funcție câteva săptămâni sau luni pentru a asigura stabilitatea, permițând totodată desfășurarea unei competiții interne. Un nou lider laburist — și implicit prim-ministru — ar putea fi instalat la conferința anuală a partidului din septembrie.