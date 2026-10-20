Alice Weidel prezintă miercuri planul AfD pentru UE. Va propune desființarea alegerilor pentru PE și tăierea atribuțiilor Comisiei

2 minute de citit Publicat la 18:51 20 Oct 2026 Modificat la 18:53 20 Oct 2026

Alice Weidel a vorbit despre retragerea Germaniei din zona euro și despre o politică draconică anti-imigrație. Foto: Getty Images

Dacă ar ajunge la putere, AfD, partidul extremist german, vrea să abolească alegerile directe pentru Parlamentul European, să reducă drastic atribuțiile Comisiei Europene și să scoată Germania din mai multe politici comune esențiale ale Uniunii Europene, relatează Politico. Propunerile sunt incluse în programul politic al formațiunii extremiste, iar el urmează să fie prezentat, miercuri, de șefa acesteia, Alice Weidel, în Parlamentul European.

Inițiativa AfD vine într-un moment în care partidele de extremă dreapta încearcă să își consolideze pozițiile în întreaga Europă. Victoriile recente ale partidului în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară i-au oferit un nou impuls.

Săptămâna trecută, Marine Le Pen s-a aflat la Bruxelles pentru a-și prezenta planurile privind UE în eventualitatea în care va deveni președinta Franței. Ea a promis că va reduce la jumătate contribuția Franței la bugetul european dacă va ajunge la putere și că va transforma Comisia Europeană într-un „secretariat” aflat în serviciul statelor membre.

„Nu mă las păcălită de ceea ce încearcă să facă Comisia Europeană. Comisia Europeană vrea să se transforme într-un stat. Noi nu vrem acest lucru și, prin urmare, ne vom opune”, a declarat Le Pen.

Planurile extremiștilor germani

Potrivit documentului obținut de Brussels Playbook, AfD nu ar urmări, cel puțin inițial, retragerea Germaniei din UE sau din zona euro. În schimb, partidul dorește renegocierea tratatelor europene și reducerea competențelor, a structurilor administrative și a bugetului Uniunii.

Weidel își va prezenta strategia miercuri după-amiază, în cadrul unui eveniment intitulat „Noul nostru acord pentru Europa”.

Partidul propune înlocuirea alegerilor directe pentru Parlamentul European cu un sistem în care reprezentanții ar fi desemnați de parlamentele naționale, limitarea rolului Comisiei Europene la atribuții strict administrative și transferarea puterii de decizie către capitalele statelor membre.

De asemenea, AfD dorește înlocuirea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu un tribunal de arbitraj.

Planul prevede reducerea drastică a bugetului UE și stabilirea unui plafon pentru acesta, înghețarea numărului de angajați și desființarea unor agenții europene.

AfD ar utiliza dreptul de veto al Germaniei pentru a elimina veniturile bugetului european provenite din TVA și din taxele pe materialele plastice. De asemenea, partidul ar amenința cu suspendarea contribuțiilor Germaniei la bugetul comun pentru a forța adoptarea reformelor solicitate.

„Dacă UE refuză calea reformelor, acest drept de veto va fi utilizat pentru a bloca viitoarele acte legislative privind finanțarea UE și pentru a reduce drastic contribuțiile Germaniei”, se precizează în planul AfD.

Partidul dorește și ca marile economii din zona euro să aibă o pondere mai mare a voturilor în cadrul Băncii Centrale Europene, ceea ce i-ar oferi Germaniei o influență sporită asupra politicii monetare. Totodată, AfD respinge introducerea euro digital.

Formațiunea consideră că Germania ar trebui să solicite derogări de la normele UE privind migrația, fiscalitatea, politica socială, apărarea și împrumuturile comune.

Dacă politicile ecologice ale UE nu vor fi eliminate și nu vor avea loc schimbări substanțiale în politicile industriale, agricole și financiare, partidul ar urma să solicite derogări și în aceste domenii.

Documentul identifică anul 2029, când vor avea loc următoarele alegeri pentru Parlamentul European și alegerile federale din Germania, drept momentul începerii implementării reformelor.

„În 2029, ceva ce abia îndrăzneam să sperăm ar putea deveni realitate: o majoritate patriotică de dreapta în Parlamentul European începe să fie plauzibilă”.

Dacă reformele propuse nu vor fi adoptate, AfD susține că va organiza un referendum privind apartenența Germaniei la Uniunea Europeană.