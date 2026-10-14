Le Pen anunță că va tăia banii pentru Ucraina, dacă ajunge președintă. Mesajul transmis lui Zelenski: „Ascultă, nu putem mai mult”

Marine Le Pen este favorită în sondaje la câștigarea alegerilor prezidențiale din Franța, programate în primăvara lui 2027. Foto: Getty Images

Lidera Adunării Naționale, partidul de extremă dreapta francez, Marine Le Pen, dă de înțeles că Franța nu va mai acorda asistență financiară pentru Ucraina, în cazul în care va ajunge președinta Franței. Le Pen se află în prezent în fruntea sondajelor de opinie din Franța, cu cele mai mari șanse de a câștiga alegerile prezidențiale, informează Financial Times (FT).

„O abordare sinceră este să-i spui domnului Zelenski, ba chiar să-l avertizezi: Ascultă, nu putem face mai mult”, a spus ea, într-un interviu acordat pentru FT și preluat de The Moscow Times. „Am alocat deja un împrumut (UE) de 90 de miliarde de euro, dintre care Franța a contribuit cu 18 miliarde de euro. 18 miliarde de euro e cu adevărat mult", a spus președinta Adunării Naționale (Rassemblement Nationale - RN).

Le Pen a motivat o viitoare astfel de decizie prin invocarea actualei crize bugetare prin care trece Franța: Deficitul bugetar la finele lui 2026 e estimat la 5,4% din PIB, iar datoria publică a ajuns la peste 119% din PIB.

În acest context, agenția FitchRatings a anunțat că ar putea să revizuiască „în jos” ratingul Franței, în cazul unei „creșteri substanțiale suplimentare a datoriei publice”. În prezent, Franța are un rating A+, unul dintre cele mai bune pe care le poate acorda agenția FitchRating.

În cazul degradării ratingului de țară, Franța, investitorii ar putea astfel cere dobânzi mai mari la obligațiunile/titlurile de stat franceze, ceea ce ar duce la o nouă creștere a costului datoriei, arată Le Figaro.

Franța are în prezent de plătit 91 de miliarde de euro creditorilor săi în 2027, conform estimărilor guvernamentale, doar pentru a onora dobânda la datoria sa publică. Asta înseamnă 250 de milioane de euro pe zi.

Astfel, Le Pen a promis recent că va reduce drastic cheltuielile guvernamentale dacă va ajunge la putere.

Le Pen se opune și integrării Ucrainei în UE: „Ne facem hara-kiri”

Uniunea Europeană a aprobat anul acesta un împrumut către Ucraina de 90 de miliarde de euro, jumătate din sumă urmând să fie plătită în 2027. Potrivit oficialilor Comisiei Europene, anul viitor va fi nevoie de alte aproximativ 70 de miliarde de euro pentru Kiev.

Comisia Europeană este reticentă în a redeschide dezbaterea sensibilă privind sprijinul financiar pentru Ucraina, în ciuda îndoielilor tot mai mari cu privire la faptul că împrumutul de 90 de miliarde de euro, convenit de lideri anul trecut, va fi suficient până la sfârșitul anului 2027, așa cum s-a prevăzut inițial.

Bruxelles-ul intenționează să aloce 45 de miliarde de euro în acest an și alte 45 de miliarde anul viitor. Până în prezent, au fost deja acordate ajutoare bugetare în valoare de 3,2 miliarde de euro și ajutoare militare de 8,35 miliarde de euro.

„În ceea ce privește orizontul de timp, planul prevede ca acest împrumut de 90 de miliarde de euro să fie acordat pe parcursul celor doi ani”, a declarat marți Paula Pinho, purtătorul de cuvânt principal al Comisiei.

Le Pen se opune, totodată, categoric aderării Ucrainei la UE. Ea a numit un astfel de pas echivalent cu „comiterea unui hara-kiri”, care va presupune „pierderi economice absolut uriașe” pentru Franța.