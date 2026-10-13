Agenția Fitch analizează retrogradarea ratingului de țară pentru Franța. „Contextul social exploziv face dificilă consolidarea fiscală”

1 minut de citit Publicat la 11:27 13 Oct 2026 Modificat la 11:55 13 Oct 2026

FitchRatings e una dintre primele 3 agenții de rating din lume. Datoria Franței a ajuns la 119% din PIB. Foto: Profimedia Images

Agenția FitchRatings ar putea să revizuiască „în jos” ratingul Franței, în cazul unei „creșteri substanțiale suplimentare a datoriei publice”. În prezent, Franța are un rating A+, unul dintre cele mai bune pe care le poate acorda agenția FitchRating, notează publicația Le Figaro.

Astfel, „lipsa progreselor substanțiale în reducerea deficitului (de către guvernul de la Paris) ar putea duce la o revizuire a perspectivei la «Negativ». O creștere substanțială suplimentară a datoriei publice ar putea duce apoi la o retrogradare a ratingului", notează agenția de rating.

FitchRatings, una dintre primele trei agenții de rating din lume, a precizat, într-un comunicat de presă publicat luni, că ia în considerare „o retrogradare a ratingului Franței”, decizie care ar fi un semnal foarte prost pentru investitori.

În cazul degradării ratingului de țară, Franța, investitorii ar putea astfel cere dobânzi mai mari la obligațiunile/titlurile de stat franceze, ceea ce ar duce la o nouă creștere a costului datoriei, arată Le Figaro.

Franța are în prezent de plătit 91 de miliarde de euro creditorilor săi în 2027, conform estimărilor guvernamentale, doar pentru a onora dobânda la datoria sa publică. Asta înseamnă 250 de milioane de euro pe zi, notează Le Figaro.

Agenția pune în acest fel presiune pe guvernul de la Paris, chiar înaintea începerii dezbaterilor privind bugetul pentru 2027, în parlamentul francez.

Potrivit FitchRatings, planul guvernului „evidențiază dificultatea tot mai mare în reducerea deficitului bugetar și stabilizarea datoriei publice într-un context de creștere scăzută, creșterea costurilor dobânzilor și fragmentare politică persistentă”.

În plus, pe lângă volumul datoriei, există un context social exploziv, „care face dificilă consolidarea fiscală” și generează „presiune pe creșterea cheltuielilor publice”, arată Fitch.

Datoria Franței a atins un nivel record de 119% din Produsul Intern Brut (PIB), conform biroului național de statistică, INSEE. Dobânzile cresc vertiginos, iar Franța, atent supravegheată de piețele financiare mereu vigilente, se află sub pericolul unei crize financiare similare celei care a lovit Grecia, în perioada 2010-2011, arată publicația Le Monde.