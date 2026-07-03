America, la 500 de ani. Trei futurologi prezic cum vor arăta SUA în 2276: Fabrici în spațiu și minerit pe asteroizi

America, la 500 de ani de la Declarația de Independență: Unde vom fi în spațiu în 2276? Sursa colaj foto: Getty Images

De la primul pas pe Lună până la sondele care au ajuns în spațiul interstelar, Statele Unite au redefinit explorarea cosmică în ultimele decenii. La 250 de ani de la Declarația de Independență, SUA privesc deja spre următorul mare reper al istoriei lor: aniversarea a 500 de ani, în 2276, relatează Space.com. Cum ar putea arăta atunci explorarea spațiului și cât de departe va ajunge omenirea până la acel moment sunt întrebări la care răspunsurile se află la granița dintre știință și imaginație.

America, la 500 de ani de la Declarația de Independență: Unde vom fi în spațiu în 2276?

În primii săi 250 de ani de existență, Statele Unite au făcut pași uriași în explorarea spațiului. Americanii au trimis oameni pe Lună, au contribuit la construirea și operarea unei stații spațiale cu activitate îndelungată pe orbita joasă a Pământului (Equatorial low Earth orbits - LEO) și au lansat flote de sonde robotice care au explorat numeroase colțuri ale Sistemului Solar. Mai mult, ele au pătruns chiar şi dincolo de acesta, în spațiul interstelar.

Toate aceste realizări sunt, de fapt, relativ recente, ţinând cont de faptul că era spațială a început abia în 1957; când Statele Unite și-au declarat independența pe 4 iulie 1776, omenirea mai avea încă șapte ani până la primul zbor cu un balon cu aer cald.

Unde am putea ajunge peste alți 250 de ani, când America ar aniversa 500 de ani de existență, dacă aceasta va avea norocul să dăinuie atât de mult? Să încerci să privești atât de departe în viitor este un exercițiu de imaginație aproape imposibil, dar cât se poate de amuzant, captivant. Așadar, haideți să facem o încercare sumară, departe de a fi exhaustivă.

O economie spațială în plină dezvoltare

Statele Unite și celelalte mari puteri spațiale au pus deja bazele unei economii dincolo de Pământ, construită în jurul activității sateliților de comunicații. De exemplu, companii precum Vantor și Planet comercializează imagini din satelit către o gamă variată de clienți, în timp ce altele, precum SpaceX, prin subsidiara sa Starlink, și Viasat, oferă servicii de internet prin intermediul infrastructurii aflate pe orbită.

Această industrie emergentă se va extinde, fără îndoială, considerabil în următorii 250 de ani, iar noi vedem deja unele dintre direcțiile în care ar putea merge. De exemplu, turismul spațial a devenit realitate; oamenii bogați pot rezerva excursii în spațiul suborbital, iar cei foarte bogați pot zbura chiar pe orbita Pământului, așa cum arată experiența șefului NASA, Jared Isaacman. Potrivit sursei citate, Isaacman, un miliardar din domeniul tehnologiei, a finanțat și comandat două misiuni în jurul planetei noastre folosind vehicule spațiale dezvoltate de SpaceX.

Am asistat, de asemenea, la începuturile producției industriale în spațiu. Companii precum Made In Space fabrică diverse produse pe orbită și le aduc ulterior pe Pământ pentru analiză și, în viitor, dacă planurile se concretizează, pentru comercializare, au mai scris jurnaliştii de la Space.com.

Dava Newman, directoarea Laboratorului de Sisteme Umane (Human Systems Lab) din cadrul Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT), a declarat că acesta este un domeniu care ar putea cunoaște o dezvoltare explozivă în următorii ani și decenii.

"Dacă luăm în calcul un orizont de timp suficient de generos, eu am fost mereu de părere că va fi vorba despre o descoperire revoluționară în domeniul farmaceutic – legată de producție, de aspecte medicale", a precizat Dava Newman pentru Space.com.

Mineritul pe asteroizi, o industrie cu miză uriașă

Există și alți factori potențiali care ar putea impulsiona o economie spațială în plină expansiune. Este vorba despre exploatarea asteroizilor. Futurologul, astrofizicianul și scriitorul de science-fiction David Brin afirmă că mai multe companii americane, printre care AstroForge și TransAstra, analizează deja în mod serios această posibilitate.

"Acolo se află adevăratele bogății", a declarat David Brin pentru Space.com.

Aceste resurse sunt de mai multe tipuri. În primul rând, numeroși asteroizi conțin cantități importante de apă, care ar putea fi utilizată pentru susținerea vieții în spațiu sau descompusă în oxigen și hidrogen – componente esențiale ale combustibilului pentru rachete.

Astfel, exploatarea resurselor de pe asteroizi ar putea face posibilă crearea unor depozite de combustibil în afara Pământului, unde navele spațiale să se poată realimenta în timpul călătoriilor și să exploreze Sistemul Solar mult mai departe decât în prezent.

În plus, asteroizii conțin metale – materiale de uz industrial, precum fierul și nichelul, care ar putea alimenta industria manufacturieră din afara Pământului, dar și metale prețioase, cum este platina. Așadar, potrivit lui Brin, centura de asteroizi ne oferă oportunități economice uriașe.

"Întrebarea este: vom reuși să valorificăm resursele asteroizilor și să construim, pe baza lor, o industrie viabilă în spațiu? Și dacă vom rămâne în relații bune cu roboții care vor face toată munca", a mai spus acesta.

Ultima întrebare nu este deloc una ipotetică. În următorii 250 de ani, robotica și inteligența artificială vor evolua spectaculos. Potrivit lui David Brin, este posibil ca oamenii și mașinile să ajungă să se îmbine în moduri care vor ridica numeroase dileme etice.