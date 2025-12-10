Austria blochează extrădarea unui influent oligarh ucrainean în SUA. “Regele titanului” a fost cercetat într-un scandal de corupție

Numele lui Firtaș a apărut într-un scandal de corupție izbucnit în 2014. FOTO: Profimedia Images

Oligarhul ucrainean Dmitro Firtaș, unul dintre cei mai influenți oameni din industria titanului, nu va fi extrădat din Austria în SUA, potrivit unei decizii a Curții Regionale Superioare din Viena, potrivit VOL.at.

Numele lui Firtaș a apărut într-un scandal de corupție izbucnit în 2014, legat de tranzacții fictive cu titan în India. El a fost arestat în Austria, la solicitarea procurorilor din Chicago, dar a fost eliberat pe o cauțiune de 125 de milioane de euro. De atunci a existat un lung șir de procese privind extrădarea magnatului ucrainean în SUA.

Decizia finală a instanței în favoarea lui Firtaș se datorează unui termen limită nerespectat de către Parchetul Public austriac.

Contextul acestei situații a fost o solicitare a parchetului către instanța regională de a prelungi termenul standard de apel de două săptămâni cu patru săptămâni. Instanța regională a acordat această prelungire, iar apelul procurorului a fost depus oficial abia după expirarea termenului obișnuit de apel.

În legătură cu acuzațiile de corupție legate de tranzacții nerealizate cu titan în India, Firtash, care la acea vreme era și foarte influent politic în Ucraina, a respins în mod constant acuzațiile SUA și a susținut că urmărirea penală a fost motivată politic. Procedura de extrădare a implicat ulterior mai multe instanțe și a semănat cu o odisee juridică.

Dmitro Firtaș, implicat într-o saga judiciară în Austria

În primă instanță, Tribunalul Regional pentru Materie Penală din Viena a decis împotriva extrădării la 30 aprilie 2015, deoarece acuzațiile erau motivate politic. Cu toate acestea, în februarie 2017, Tribunalul Regional Superior din Viena a declarat extrădarea lui Firtash admisibilă, moment în care Curtea Supremă (OGH) a intervenit.

În procedura privind un recurs pentru menținerea legii și o cerere de deschidere a unui nou proces, Curtea Supremă a suspendat extrădarea pe durata procedurii din decembrie 2017 și a decis în iulie 2019 că - contrar presupunerii Tribunalului Regional Superior - chiar și în cazurile care implică acuzații de „fapte pur penale”, trebuie examinat dacă cererea a fost formulată din motive politice.

Curtea Supremă, însă, a confirmat aprecierea Tribunalului Regional Superior conform căreia astfel de motive politice nu au fost dovedite. La acea vreme, ucraineanul a scăpat la limită de extrădarea către SUA.

În iunie 2019, Firtash a solicitat redeschiderea procedurii de extrădare, prezentând numeroase documente noi, inclusiv mărturii scrise notariale ale unor persoane ucrainene proeminente. Tribunalul Regional Viena a respins cererea de redeschidere în martie 2022. Cu toate acestea, apelul depus de reprezentanții legali ai lui Firtash a fost admis de Tribunalul Regional Superior Viena în iunie 2023, anulând astfel decizia aceleiași instanțe din 2017. În procedura redeschisă, Tribunalul Regional Viena a declarat din nou extrădarea inadmisibilă în noiembrie 2024, argumentând motivul „imunității lui Firtash în temeiul dreptului internațional”.

Parchetul din Viena a obiectat, dar, așa cum s-a dovedit în cele din urmă, a depus prea târziu apelul împotriva inadmisibilității extrădării.

Firtaş a fost suspectat că a mituit oficiali indieni pentru a-i vinde titan la preţ redus pentru o companie aviatică americană. Magnatul a susținut că problemele sale sunt geopolitice şi că au început cu aproape două decenii în urmă când susţinea politicieni ucraineni percepuţi ca fiind pro-Putin.