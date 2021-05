Bill Gates divorțează după 27 de ani de mariaj

Bill Gates a anunțat că va divorța de Melinda Gates.

"După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului. Nu credem că mai putem continua împreună ca un cuplu. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă”, a scris Bill Gates, luni, pe pagina sa de Twitter.

EMBED_141659]

Cei doi s-au căsătorit în Hawaii în 1994 şi au împreună trei copii.

Din anii 2000, conduc împreună Bill & Melinda Gates Foundation, una dintre cele mai mari organizaţii caritabile din lume.

