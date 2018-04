Când are de gând Trump să stabilească întâlnirea cu liderul nord-coreean

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că are în vedere 'trei sau patru' date posibile pentru întâlnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programată pentru săptămânile următoare, confirmând totodată că cinci locuri sunt studiate în acest sens, relatează AFP şi Reuters.



Liderul de la Casa Albă a menţionat în trecut sfârşitul lunii mai sau începutul lui iunie pentru această întâlnire.



'Trebuie să luăm o decizie, avem în vedere trei sau patru date', a declarat Trump pentru Fox News, în ajunul unei întâlniri istorice între liderul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele sud-coreean, Moon Jae-in, la linia de demarcaţie militară care divizează peninsula.



Întrebat despre aşteptările pe care le are în legătură cu întâlnirea cu cel pe care el l-a numit 'Omul rachetă' (Rocket Man) preşedintele american a declarat: 'Este posibil să părăsesc rapid discuţia sau poate chiar întâlnirea nu va avea loc, cine ştie?. Însă ce vă pot spune este că ei doresc să aibă loc', a adăugat el.



Referindu-se la recenta vizită secretă la Phenian a şefului CIA, Mike Pompeo, el a afirmat că are 'fotografii incredibile' de la întrevederea faţă-în-faţă dintre acesta din urmă cu liderul nord-coreean.



'Nu era prevăzut să-l întâlnească pe Kim Jong Un (...), el a hotărât asta când a ajuns acolo', a adăugat Trump, precizând că cei doi au vorbit 'mai mult de o oră'.