Ce s-a întâmplat cu Elvira Nabiullina? Dispariția bruscă a șefei Băncii Centrale a Rusiei a declanșat un val de speculații la Kremlin

Banca centrală reduce rata cheie a dobânzii la 14%, de la 14,25%, în ciuda unei economii supraîncălzite. FOTO: Profimedia Images

Absența bruscă a șefei Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a declanșat un val de speculații și îngrijorare în rândul elitei economice și politice de la Moscova. Această situație a scos la iveală tensiunile tot mai mari din interiorul economiei de război, potrivit NYT.

În ultimii patru ani, Elvira S. Nabiullina, șefa Băncii Centrale a Rusiei, a devenit elementul-cheie al stabilității economice relative a țării, fiind văzută de mulți drept o voce tehnocrată care gestionează provocările și haosul unei economii de război aflate sub sancțiuni occidentale severe.

Așa că, atunci când a lipsit pe motiv de boală și a ratat un panel economic de profil înalt la începutul lunii iunie, un val de anxietate a traversat elitele economice și politice din Rusia.

Într-un sistem în care transparența este limitată, zvonurile au explodat imediat. Unii au speculat că Nabiullina s-ar fi opus ferm încercărilor președintelui Vladimir Putin de a împinge țara într-o stare de economie de război totală și ireversibilă. Alții au susținut că ar fi căzut în dizgrație, mergând până la a afirma că Kremlinul i-ar fi retras brusc garda de securitate de la domiciliul din Moscova.

Când Nabiullina a reapărut în cele din urmă la o conferință de presă vineri, după mai bine de două săptămâni de absență publică, a făcut ceea ce face de obicei: a proiectat o imagine de calm. A anunțat că banca centrală reduce rata cheie a dobânzii la 14%, de la 14,25%, în ciuda unei economii supraîncălzite de cheltuielile de război.

Îmbrăcată într-o jachetă închisă la culoare și tușind ușor, Nabiullina a spus puține despre zvonurile legate de absența sa.

„Pot doar să confirm că am avut o răceală și mi-am pierdut vocea pentru o perioadă”, a spus ea. „Și singurul lucru pe care îl pot spune este să le mulțumesc celor care au fost sincer îngrijorați de starea mea de sănătate.”

Nabiullina, care nu menționează niciodată războiul ca motiv al exploziei cheltuielilor Rusiei din ultimii patru ani, a admis indirect că Kremlinul a decis să cheltuie mai mult pe armată decât se anticipa. Acest lucru a forțat banca centrală să adopte o politică mai strictă a dobânzilor.

„Contribuția politicii fiscale la expansiunea masei monetare rămâne ridicată”, a spus ea. „Și, având în vedere revizuirea parametrilor bugetari, aceasta va continua să fie mai mare decât am anticipat anterior.”

Furtuna din jurul absenței sale a ridicat o întrebare tensionată în rândul elitei ruse: poate un bancher văzut ca un administrator responsabil al economiei naționale să funcționeze independent sub presiunea Kremlinului și a aliaților săi?

Și, într-un sens mai larg, poate fi menținută aparența unei vieți relativ pașnice și prospere în Rusia dacă fisurile structurale se adâncesc, iar războiul continuă fără oprire încă un an?

„Există un sentiment clar că situația este critică și severă și că chiar și revenirea recentă la indicatori decenți este temporară și nesustenabilă”, a spus Evgheni Nadorshin, economist la Moscova care consiliază companii și bănci. „Răspunsurile sunt, în esență, clare”, a adăugat el. „Dar trebuie să îți aduni gândurile, să le formulezi și să ai forța și disponibilitatea de a o face. Și cine este pregătit pentru asta?”

Creșterea deficitului bugetar în Rusia

La începutul acestui an, guvernul rus s-a confruntat cu o dilemă: să reducă cheltuielile planificate pentru a tempera supraîncălzirea economiei sau să contracareze măsurile băncii centrale de combatere a inflației. Potrivit lui Oleg V. Vyugin, fost prim-adjunct al ministrului de finanțe și fost viceguvernator al băncii centrale, mandatul politic de la vârf a învins în cele din urmă regulile fiscale.

„S-a ales opțiunea: reducerea dobânzii și creșterea cheltuielilor bugetare”, a spus Vyugin, estimând că bugetul va crește cu aproximativ 15% față de planul pentru 2026. El a precizat că acest deficit va trebui finanțat prin „mijloace monetare”, ceea ce va împinge inflația peste țintă în acest an și în următorul.

„Elvira Nabiullina a fost împotriva acestei manevre, iar aceasta are consecințe majore pentru piețele care funcționau pe baza planului anterior”, a adăugat el. „De aici vine nervozitatea.”

Între ianuarie și mai, cheltuielile bugetare federale ale Rusiei au crescut cu 17% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit Ministerului de Finanțe, reflectând apetitul tot mai mare al mașinăriei de război. Deficitul aproape s-a dublat, ajungând la circa 82 de miliarde de dolari. Situația a devenit mai gravă în unele regiuni: într-un oraș din Siberia, autoritățile locale au început să oprească iluminatul stradal pentru a economisi bani.

Pentru a oferi guvernului mai multă flexibilitate, camera inferioară a parlamentului rus a adoptat săptămâna trecută o lege care permite Ministerului de Finanțe să crească plafonul datoriei și cheltuielile de stat fără aprobarea parlamentarilor.

Războiul solicită tot mai mulți bani de la stat

În 2025, planul economic al Rusiei părea inițial diferit. Pentru prima dată de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022, Moscova planifica reducerea cheltuielilor de apărare în termeni reali în 2026, semnalând posibilitatea că războiul s-ar putea apropia de final. În iunie anul trecut, Putin a declarat că Rusia intenționează să „reducă cheltuielile de apărare anul viitor, apoi și în anii următori”.

Dar războiul a continuat, cerând tot mai mulți bani de la stat. Potrivit lui Janis Kluge, expert în finanțele Rusiei la Institutul german pentru Afaceri Internaționale și Securitate din Berlin, cheltuielile militare au crescut cu 30% doar în primul trimestru al acestui an.

Prețurile mai mari ale petrolului, generate de atacul americano-israelian asupra Iranului, au oferit Rusiei, stat exportator de petrol, o ușurare temporară. Însă, pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu s-au redus, prețul petrolului rusesc a scăzut deja cu aproximativ o treime față de vârfuri. În plus, beneficiile au fost compensate de aprecierea rublei și de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice.

Această situație a pus-o pe Nabiullina sub presiune suplimentară. Sarcina băncii centrale este să țină inflația sub control fără a destabiliza economia prin dobânzi ridicate.

Putin a adăugat presiune. Săptămâna trecută, la o întâlnire economică la care Nabiullina și alți reprezentanți ai băncii centrale au lipsit, el a spus că, deoarece inflația scade, „ne putem aștepta la o reducere a dobânzii cheie și la atingerea altor indicatori importanți”. Totuși, potrivit Rosstat, inflația a accelerat din nou la mijlocul lunii iunie după o perioadă de scădere.

Comentariul lui a fost un semnal clar al direcției dorite de Putin pentru dobânzi și un nou exemplu al echilibrului delicat pe care Nabiullina trebuie să îl mențină între preferințele Kremlinului și supravegherea responsabilă a economiei. Mandatul ei expiră în iunie anul viitor și, conform legii, nu poate fi prelungit.

Un economist rus de top, fost consilier guvernamental, a declarat sub anonimat că țara se confruntă cu o alegere dificilă, dar că Putin are o anumită iluzie „că tot ceea ce face este întotdeauna corect”.