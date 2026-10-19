Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București

1 minut de citit Publicat la 11:05 19 Oct 2026 Modificat la 11:13 19 Oct 2026

Douăzeci și patru de români, toți bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani, au fost deportați din Irlanda cu un charter FOTO: Getty Images

Douăzeci și patru de români, toți bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani, au fost deportați din Irlanda în baza unor ordine emise de ministrul Justiției, Jim O’Callaghan, au declarat reprezentanții poliției irlandeze (Gardaí).

Bărbații au fost deportați de pe teritoriul Irlandei cu un zbor charter care a decolat de pe Aeroportul Dublin duminică, la ora 16:25 și a aterizat la București la ora 20:00, ora Irlandei, potrivit RTE.

Toți cei 24 de bărbați au antecedente penale în Irlanda, au fost condamnați de instanțele judecătorești și au primit pedepse privative de libertate, au precizat reprezentanții poliției irlandeze.

Another deportation flight left Dublin today and has now landed safely in Bucharest. There were 24 Romanian nationals on board, all of whom had been convicted of crimes in Ireland. As EU citizens, they were removed under the Free Movement Directive. — Jim O'Callaghan TD (@OCallaghanJim) October 18, 2026

Optsprezece dintre bărbați executau pedepse cu închisoarea și au fost preluați direct din custodia autorităților.

Cel mai recent zbor charter ridică la 148 numărul total al persoanelor îndepărtate de pe teritoriul Irlandei în temeiul Directivei privind libera circulație, de la începutul acestui an.

Ministerul Justiției a precizat că suma plătită pentru punerea la dispoziție a aeronavei folosite în această operațiune a fost de 182.270 de euro.

„Restrângerea dreptului la liberă circulație al cetățenilor europeni nu este o măsură pe care o iau cu ușurință, însă trebuie să existe consecințe atunci când comportamentul infracțional al unei persoane înseamnă că aceasta nu ar mai trebui să beneficieze de acest privilegiu”, a declarat ministrul O’Callaghan.

„Voi lua măsuri dacă legile noastre nu sunt respectate, iar acest lucru include punerea în aplicare a ordinelor de îndepărtare în cazul persoanelor care reprezintă un pericol pentru public.

Aplicarea ordinelor de îndepărtare și utilizarea zborurilor charter demonstrează angajamentul meu de a lua măsuri eficiente în acest domeniu”, a adăugat acesta.

Angajați ai poliției irlandeze, cadre medicale, translatori și un observator pentru drepturile omului i-au însoțit pe bărbați în timpul zborului.

Ministrul O’Callaghan le-a mulțumit reprezentanților poliției irlandeze, personalului ministerului său și Serviciului Penitenciar Irlandez pentru punerea în aplicare a operațiunii.