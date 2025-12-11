Donald Trump lansează "Gold Card", viza pentru bogaţii care pot plăti 1 milion de dolari ca să intre în SUA. Urmează şi "Platinum Card"

Donald Trump lansează "Gold Card", viza pentru bogaţii care pot plăti 1 milion de dolari ca să intre în SUA. Sursa foto: TruthSocial

Președintele Statelor Unite a lansat "Trump Gold Card", un program care le permite străinilor să plătească 1 milion de dolari pentru a accelera procesarea cererilor de viză sau companiilor să achite 2 milioane de dolari pentru a sponsoriza un lucrător străin pe care doresc să-l aducă în SUA. "Cardul este o cale directă către cetățenie pentru toate persoanele calificate și verificate. E atât de emoţionant. Marile noastre companii americane își pot păstra în sfârșit talentul neprețuit", a postat Trump pe rețelele sociale, conform BBC.

Autoritățile americane susţin că acest "Gold Card" este o viză americană acordată celor care pot demonstra că vor oferi un „beneficiu substanțial” țării. Toatea acestea vin în contextul în care Washingtonul își intensifică represiunea împotriva imigrației, inclusiv prin creșterea taxelor pentru vize de muncă și deportarea migranților fără acte.

Cum funcționează Programul Gold Card

Programul Gold Card promite rezidența în SUA în „timp record” și va necesita o taxă de 1 milion de dolari, ceea ce reprezintă „dovada că persoana respectivă va aduce beneficii substanțiale Statelor Unite”, se arată pe site-ul programului.

Companiile care sponsorizează angajați sunt obligate să plătească 2 milioane de dolari, alături de taxe suplimentare.

Persoanele fizice sunt, de asemenea, obligate să plătească o taxă de procesare nerambursabilă de 15.000 de dolari înainte ca cererea lor să fie analizată.

Urmează şi "Platinum Card"

O versiune de „platină” a cardului, care oferă reduceri speciale de taxe, va fi disponibilă în curând și pentru 5 milioane de dolari, se arată pe site.

„Cei care pot plăti 5 milioane de dolari vor crea locuri de muncă”, a spus Trump despre aceste proiecte, când le-a prezentat, în urmă cu mai multe luni. „Se vor vinde la un preț incredibil. Este o afacere.”