Antena 3 CNN Externe După Trump, Vladimir Putin îl felicită și pe Xi Jinping, care tocmai a împlinit 73 de ani. Ce mesaj a avut pentru președintele Chinei

După Trump, Vladimir Putin îl felicită și pe Xi Jinping, care tocmai a împlinit 73 de ani. Ce mesaj a avut pentru președintele Chinei

Mia Lungu
<1 minut de citit Publicat la 14:10 15 Iun 2026 Modificat la 14:10 15 Iun 2026
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Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping. Imagini de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat luni pe liderul chinez Xi Jinping cu ocazia împlinirii a 73 de ani, după ce duminică a făcut acelaşi lucru cu preşedintele american Donald Trump, care a împlinit 80 de ani, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Dragă prietene, te rog să accepţi sincerele mele felicitări de ziua ta de naştere”, se menţionează în telegrama preşedintelui rus, care subliniază „marea autoritate” a liderului chinez în rândul compatrioţilor săi, din ţară şi din străinătate deopotrivă.

El a subliniat „realizările impresionante în dezvoltarea economică, socială şi ştiinţifico-tehnică” a Chinei sub conducerea lui Xi - aflat la putere din 2012 -, care „îi consolidează poziţia pe scena internaţională”.

În chestiuni bilaterale, Putin a remarcat că ambele ţări continuă „un dialog constructiv şi o strânsă colaborare” în sprijinul prieteniei dintre popoarele lor şi în interesul construirii „unei ordini mondiale multipolare cu adevărat democratice”.

Preşedintele rus a subliniat că întâlnirea sa de luna trecută cu Xi la Beijing a confirmat „dinamica pozitivă” a cooperării bilaterale şi a parteneriatului strategic în toate domeniile.

Liderul rus l-a felicitat duminică pe Trump, care a împlinit 80 de ani, descriindu-l drept „un politician strălucit şi remarcabil".

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Etichete: Vladimir Putin Donald Trump Xi Jinping China Rusia SUA aniversare zi de nastere politica externa

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