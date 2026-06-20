Erdogan se oprește să împartă bani copiilor, în timpul ceremoniei cu Nicușor Dan din Istanbul

<1 minut de citit Publicat la 15:11 20 Iun 2026 Modificat la 15:16 20 Iun 2026

În timpul ceremoniei desfășurate la Istanbul alături de președintele Nicușor Dan, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a făcut o scurtă oprire pentru a împărți bani copiilor aflați în apropiere. Momentul, surprins în timpul evenimentului oficial, a atras atenția participanților, înainte ca ceremonia să își continue desfășurarea.

Nicușor Dan a fost întâmpinat sâmbătă, la Istanbul, de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

Președintele României a fost întâmpinat de garda de onoare, care a acordat onorul președintelui Nicușor Dan. La rândul său, Nicușor Dan a salutat garda de onoare în limba turcă.

El a fost așteptat de președintele Turciei, după care cei doi șefi de stat au mers câțiva zeci de metri într-un loc special amenajat pentru debutul acestei ceremonii.

Corveta „Contraamiral August Roman”, care va fi predată oficial României, în cadrul ceremoni de la Istanbul la care a participat și președintele Nicușor Dan, este prima navă modernă care intră în dotarea Forțelor Navale Române în ultimii 35 de ani. „Contraamiral August Roman” este practic o navă de patrulare conform standardelor turcești, dar ea va fi considerată drept „corvetă ușoară” de către marina militară română.