Antena 3 CNN Externe Erdogan se oprește să împartă bani copiilor, în timpul ceremoniei cu Nicușor Dan din Istanbul

Erdogan se oprește să împartă bani copiilor, în timpul ceremoniei cu Nicușor Dan din Istanbul

George Forcoş
<1 minut de citit Publicat la 15:11 20 Iun 2026 Modificat la 15:16 20 Iun 2026
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erdogan imparte bani copiilor in timpul ceremoniei la care a participat alaturi de nicusor dan

În timpul ceremoniei desfășurate la Istanbul alături de președintele Nicușor Dan, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a făcut o scurtă oprire pentru a împărți bani copiilor aflați în apropiere. Momentul, surprins în timpul evenimentului oficial, a atras atenția participanților, înainte ca ceremonia să își continue desfășurarea.

Nicușor Dan a fost întâmpinat sâmbătă, la Istanbul, de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

Președintele României a fost întâmpinat de garda de onoare, care a acordat onorul președintelui Nicușor Dan. La rândul său, Nicușor Dan a salutat garda de onoare în limba turcă.

El a fost așteptat de președintele Turciei, după care cei doi șefi de stat au mers câțiva zeci de metri într-un loc special amenajat pentru debutul acestei ceremonii.

Corveta „Contraamiral August Roman”, care va fi predată oficial României, în cadrul ceremoni de la Istanbul la care a participat și președintele Nicușor Dan, este prima navă modernă care intră în dotarea Forțelor Navale Române în ultimii 35 de ani. „Contraamiral August Roman” este practic o navă de patrulare conform standardelor turcești, dar ea va fi considerată drept „corvetă ușoară” de către marina militară română.

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Etichete: Recep Tayyip Erdogan Nicușor Dan turcia Istanbul

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