Antena 3 CNN Externe Fata lui Kim Jong Un a condus un tanc la un exerciţiu militar. Imagini care dezvăluie o dată în plus planurile pentru Coreea de Nord

Fata lui Kim Jong Un a condus un tanc la un exerciţiu militar. Imagini care dezvăluie o dată în plus planurile pentru Coreea de Nord

G.M.
1 minut de citit Publicat la 09:31 20 Mar 2026 Modificat la 09:31 20 Mar 2026
Imagini cu fiica lui Kim Jong Un care conduce un tanc în timpul unui exerciţiu militar la Phenia. FOTO: Profimedia Images

Fiica lui Kim Jong Un a condus un tanc în timpul unui exerciţiu militar la Phenian, în timp ce liderul nord-coreean a stat în spatele ei, arată fotografii publicate vineri de agenţia de presă nord-coreeană KCNA.

Fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju Ae, a avut apariţii publice din ce în ce mai dese alături de tatăl ei în ultimele luni.

În cele mai recente fotografii, ea este văzută în timp ce conduce tancul, cu o expresie intensă şi concentrată şi cu părul fluturând, în timp ce tatăl ei se sprijină zâmbitor de turelă, alături de trei ofiţeri în uniformă.

› Vezi galeria foto ‹

Acum câteva zile, ea a fost fotografiată într-un poligon de tragere, ţintind cu o puşcă.

Nu există nicio confirmare oficială din partea Coreei de Nord privind numele sau vârsta ei.

Kim Jong Un a supervizat joi un exerciţiu militar cu un nou tip de tanc, despre care agenţia KCNA susţine că "a demonstrat capacităţi ofensive şi defensive superioare" împotriva dronelor şi a rachetelor antitanc.

În ultimii ani, Kim a urmărit modernizarea armamentului convenţional al ţării, inclusiv a rachetelor tactice, în paralel cu dezvoltarea unui arsenal strategic care include rachete balistice cu rază lungă de acţiune şi arme nucleare.

×
Etichete: Kim Jong Un Coreea de Nord exercitiu militar

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close