Fata lui Kim Jong Un a condus un tanc la un exerciţiu militar. Imagini care dezvăluie o dată în plus planurile pentru Coreea de Nord

1 minut de citit Publicat la 09:31 20 Mar 2026 Modificat la 09:31 20 Mar 2026

Imagini cu fiica lui Kim Jong Un care conduce un tanc în timpul unui exerciţiu militar la Phenia. FOTO: Profimedia Images

Fiica lui Kim Jong Un a condus un tanc în timpul unui exerciţiu militar la Phenian, în timp ce liderul nord-coreean a stat în spatele ei, arată fotografii publicate vineri de agenţia de presă nord-coreeană KCNA.

Fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju Ae, a avut apariţii publice din ce în ce mai dese alături de tatăl ei în ultimele luni.



În cele mai recente fotografii, ea este văzută în timp ce conduce tancul, cu o expresie intensă şi concentrată şi cu părul fluturând, în timp ce tatăl ei se sprijină zâmbitor de turelă, alături de trei ofiţeri în uniformă.



› Vezi galeria foto ‹

Acum câteva zile, ea a fost fotografiată într-un poligon de tragere, ţintind cu o puşcă.

Nu există nicio confirmare oficială din partea Coreei de Nord privind numele sau vârsta ei.



Kim Jong Un a supervizat joi un exerciţiu militar cu un nou tip de tanc, despre care agenţia KCNA susţine că "a demonstrat capacităţi ofensive şi defensive superioare" împotriva dronelor şi a rachetelor antitanc.



În ultimii ani, Kim a urmărit modernizarea armamentului convenţional al ţării, inclusiv a rachetelor tactice, în paralel cu dezvoltarea unui arsenal strategic care include rachete balistice cu rază lungă de acţiune şi arme nucleare.