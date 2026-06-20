Incendiu uriaș la un mare hotel din Republica Dominicană. Mii de turiști evacuați

1 minut de citit Publicat la 10:14 20 Iun 2026 Modificat la 10:21 20 Iun 2026

„Conform investigațiilor preliminare, focul s-a extins rapid din cauza porțiunilor de acoperiș făcute din lemn care au ars și au fost apoi purtate de vânt”, au spus autoritățile locale. Foto: X

O persoană a murit și circa 1.700 de turiști au fost evacuați după ce un incendiu a cuprins un larg complex hotelier situat pe plaja Bayahibe din Republica Dominicană, informează CNN.

O turistă din Italia, în vârstă de 46 de ani a murit în incendiul produs la Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel, au precizat serviciile locale de urgență.

Aerial view of the massive fire that engulfed the @Viva Dominicus Beach Resort in the @Dominican Republic.. pic.twitter.com/k6yV5eTeVN — CMNS_Media✍? (@1SanatanSatya) June 20, 2026

De asemenea, trei persoane au fost internate iar alte 6 persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, au mai precizat autoritățile locale.

A massive fire broke out at the Viva Dominicus Bayahíbe hotel in La Altagracia, Dominican Republic today.



No word on injuries or cause… pic.twitter.com/EO7dhL6Y5u — Volcaholic ? (@volcaholic1) June 19, 2026

Pe rețelele sociale au fost postate mai multe clipuri video care arată complexul hotelier, cu acoperiș din paie, complet învăluit de flăcări, alături de alte clădiri adiacente.

#BREAKING A massive fire tore through the Viva Wyndham Dominicus Beach resort in Bayahíbe, Dominican Republic, on Friday, June 19, 2026, killing one person and forcing the evacuation of nearly 1,700 guests and staff.



The blaze erupted around 11 a.m. and rapidly spread through… pic.twitter.com/2ANDzzvbsT — Thepagetoday (@thepagetody) June 20, 2026

„Conform investigațiilor preliminare, focul s-a extins rapid din cauza porțiunilor de acoperiș făcute din lemn care au ars și au fost apoi purtate de vânt”, a precizat departamentul pentru situații de urgență din Republica Dominicană.

Reprezentanții lanțului hotelier, care deține în jur de 8.400 de hoteluri în diverse stațiuni turistice, nu a oferit niciun comentariu.

Republica Dominicană este o destinație turistică din Caraibe de top, faimoasă pentru apele sale limpezi și plajele sale albe. Peste 5,6 milioane de turiști au vizitat Republica Dominicană în primele cinci luni ale acestui an.