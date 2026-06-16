Japonia, al treilea cel mai mare creditor mondial, a majorat rata dobânzii la cel mai ridicat nivel din ultimii 31 de ani

5 minute de citit Publicat la 11:48 16 Iun 2026 Modificat la 11:48 16 Iun 2026

Districtul comercial Shibuya din Tokyo, Japonia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Banca centrală a Japoniei a majorat principala sa rată a dobânzii la un nou maxim al ultimilor 31 de ani, pe fondul creșterii prețurilor globale la energie. Marți, Banca Japoniei (BOJ) a ridicat așa-numita rată de politică monetară la 1%, de la 0,75% – un nivel care nu a mai fost atins din 1995, potrivit BBC.

Decizia vine în contextul în care și alte bănci centrale au majorat dobânzile în acest an, după ce războiul dintre SUA, Israel și Iran a dus la creșterea costului vieții.

Ratele dobânzilor din Japonia au fost reduse agresiv în anii 1990 pentru a combate efectele prăbușirii prețurilor activelor, precum proprietățile imobiliare și acțiunile. Acestea au rămas aproape de zero timp de două decenii, pe fondul scăderii prețurilor și al stagnării economice.

„Japonia se află acum într-un nou ciclu inflaționist”

Banca a crescut treptat rata dobânzii începând din martie 2024 – moment care a marcat prima majorare din ultimii 17 ani.

„După douăzeci de ani de deflație, Japonia se află acum într-un nou ciclu inflaționist”, a declarat pentru BBC economistul Jesper Koll.

„Politica monetară de urgență și de gestionare a crizelor nu mai este necesară, iar BOJ dorește să revină la o politică monetară normală”, a adăugat el.

BOJ se află sub presiune pentru a tempera inflația, care până relativ recent a fost extrem de scăzută în această țară.

„Există riscul ca inflația de bază să depășească ținta noastră de stabilitate a prețurilor”

Prețurile mai mari la energie au alimentat inflația, exercitând presiuni suplimentare asupra unor țări precum Japonia, care depind în mare măsură de importurile de petrol și gaze din Orientul Mijlociu.

Prețurile de producție din Japonia au crescut cu peste 6% în luna mai față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând cel mai rapid ritm de creștere din ultimii trei ani.

Totuși, rata generală a inflației din țară, care a fost de 1,4% în aprilie, se situează în prezent sub ținta de 2% stabilită de BOJ.

Riscul unei deteriorări accentuate a economiei japoneze din cauza războiului cu Iranul este mai redus datorită măsurilor guvernamentale, inclusiv celor menite să atenueze impactul costurilor ridicate ale combustibililor asupra gospodăriilor, a declarat banca marți.

Totuși, aceasta a adăugat: „Având în vedere că așteptările privind inflația pe termen mediu și lung au continuat să crească, există riscul ca inflația de bază să depășească ținta noastră de stabilitate a prețurilor.”

Reducerea inflației cu prețul unor împrumuturi mai costisitoare

BOJ se confruntă cu o dilemă dificilă: majorarea ratelor dobânzilor poate contribui la reducerea inflației, însă dobânzile mai mari fac împrumuturile mai costisitoare, crescând cheltuielile guvernului și ale companiilor.

Guvernatorul băncii, Kazuo Ueda – o figură centrală în procesul de stabilire a ratelor dobânzilor – a lipsit de la ședința din această săptămână deoarece este internat în spital pentru tratamentul unui chist hepatic infectat.

Cu toate acestea, atât el, cât și alți decidenți din cadrul BOJ, au adoptat în ultimele luni o poziție tot mai favorabilă majorării dobânzilor.

„Chiar dacă situația rămâne neclară, dacă se va considera că riscurile de creștere a prețurilor depășesc riscurile de încetinire a activității economice, va fi necesară o analiză aprofundată a avantajelor și dezavantajelor unei majorări a ratei de politică monetară”, declara Ueda la începutul acestei luni.

Prim-ministrul Sanae Takaichi, cunoscută pentru susținerea politicilor de stimulare a cheltuielilor în economie, a respins anterior ideea majorării dobânzilor, deși se află sub presiune pentru a reduce inflația din Japonia.

Cu toate acestea, de la preluarea mandatului anul trecut, ea nu a criticat public intenția BOJ de a crește dobânzile.

Yenul, afectat de aprecierea altor valute importante

Cea mai recentă majorare este a doua de la instalarea lui Takaichi în funcție și era anticipată încă din decembrie, când BOJ a ridicat rata de politică monetară la „aproximativ 0,75%”.

Decizia de majorare a dobânzilor vine și în contextul în care banca încearcă să stabilizeze yenul, care a fost afectat de aprecierea altor valute importante, precum dolarul american și euro.

„A existat sentimentul că yenul este prea slab și că întărirea monedei naționale nu ar avea efecte negative”, a declarat Ulrike Schaede, profesoară de afaceri la Universitatea California din San Diego.

Chiar și după această majorare, rata dobânzii din Japonia rămâne redusă comparativ cu cele din alte economii majore.

De exemplu, Statele Unite și Regatul Unit au în prezent rate ale dobânzilor de peste 3%, deși se așteaptă ca ambele bănci centrale să le mențină neschimbate la reuniunile din această săptămână.

Între timp, Banca de Rezervă a Australiei a menținut marți dobânda la 4,35%, dar a precizat că ar putea să o majoreze din nou dacă va fi necesar pentru controlarea inflației.

Însă ceea ce observăm ar putea semnala „o realiniere globală lentă”, a concluzionat Schaede.

Japonia a căzut pe locul al treilea în topul celor mai mari creditori mondiali, după Germania și China

China a trecut înaintea Japoniei, care a pierdut în 2025 poziția de a doua cea mai mare națiune creditoare din lume, deși activele sale externe au atins un nou record, transmitea Bloomberg în luna mai.

Datele publicate atunci de Ministerul de Finanțe arată că activele externe nete ale Japoniei au crescut până la un nivel record de 561.800 miliarde de yeni (3.500 miliarde de dolari americani) la sfârșitul anului 2025. În pofida acestei creșteri, Japonia a fost depășită de China, ale cărei active externe nete au crescut într-un ritm mai rapid, ajungând la 636.300 miliarde de yeni.

Această schimbare a avut loc la un an după ce Japonia și-a pierdut poziția de cea mai mare națiune creditoare din lume în favoarea Germaniei, pentru prima dată în 34 de ani. Germania a rămas în frunte și în 2025, cu un total de 675.500 miliarde de yeni.

Activele externe nete ale unei țări reprezintă valoarea activelor externe deținute de rezidenți minus activele interne deținute de străini, ajustate pentru fluctuațiile valutare. Cifra reflectă, în linii mari, soldurile cumulative ale contului curent în timp.

Ministerul japonez de Finanțe a precizat că pozițiile mai puternice ale Germaniei și Chinei reflectă excedente mai mari ale contului curent, susținute în principal de schimburile comerciale. În același timp, creșterea mai lentă a poziției activelor nete ale Japoniei reflectă și o creștere a valorii activelor interne deținute de investitorii străini, pe măsură ce prețurile acțiunilor japoneze au crescut și au impulsionat pasivele.

Datele mai arătau că activele externe ale Japoniei au crescut cu 8,5% față de anul precedent, ajungând la aproximativ 1.806.000 miliarde de yeni, impulsionate de creșterea investițiilor de afaceri în străinătate, în special în SUA și Elveția. Sectoare precum finanțele și asigurările, echipamentele de transport și metalele neferoase au atras investiții japoneze semnificative, a precizat Ministerul de Finanțe de la Tokyo.

Pasivele Japoniei au crescut cu 10,5%, ajungând la 1.244.000 miliarde de yeni, potrivit Ministerului de Finanțe. Indicele bursei japonez Nikkei 225 a crescut cu 26% în 2025 față de anul precedent, ajungând la peste 50.000 de puncte.