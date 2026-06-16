Keir Starmer: Londra va furniza uraniu îmbogățit Kievului și își va înăspri sancțiunile împotriva Moscovei

1 minut de citit Publicat la 09:41 16 Iun 2026 Modificat la 10:03 16 Iun 2026

Premierul britanic Keir Starmer. Foto: Getty Images

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat, înaintea unei sesiuni de lucru a summitului G7 dedicată Ucrainei, că Regatul Unit va furniza uraniu îmbogățit Kievului pentru centralele sale nucleare și va impune noi sancțiuni Rusiei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Condamnând atacurile barbare ale Rusiei în Ucraina, Londra intenționează să treacă la nivelul următor prin sufocarea resurselor care alimentează războiul lui Putin și prin furnizarea de energie Ucrainei pentru iernile următoare”, a declarat Keir Starmer, citat într-o declarație publicată luni seară.

Finanțări la export în valoare de aproximativ 210 milioane de lire sterline (243 de milioane de euro) vor permite companiei britanice Urenco să furnizeze uraniu îmbogățit producătorului ucrainean de energie nucleară Energoatom, a precizat Downing Street în comunicatul său.

„Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar, iar acest anunț întărește acest lucru”, a subliniat prim-ministrul britanic.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat marți dimineață la summitul G7 din orașul francez Evian pentru a participa la o reuniune de lucru dedicată păcii și securității pentru Ucraina și Europa.

Președintele francez Emmanuel Macron speră în cursul summitului G7 să îl convingă pe omologul său american Donald Trump să exercite mai multă „presiune” asupra Rusiei.

„Ceea ce îmi doresc, în esență, este să avem americani care își spun «suntem alături de voi, vom continua să ajutăm Ucraina, vom pune mai multă presiune pe Rusia»”, a declarat acesta într-un interviu pentru postul TF1.