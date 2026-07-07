Bernard Arnault, cel mai bogat om din Franța, a refuzat ani de zile să plătească un impozit. Acum trebuie să dea 22,5 milioane de euro

Bernard Arnault, cel mai bogat om din Franța, a fost obligat de justiția franceză să plătească taxe restante de 22,5 milioane de euro. FOTO: Profimedia Images

Bernard Arnault, cel mai bogat om din Franța, a fost obligat de justiția franceză să plătească taxe restante de 22,5 milioane de euro, după un proces care a durat mai mulți ani, scrie Financial Times.

Decizia a fost luată joi de o instanță administrativă. Judecătorii au stabilit că Arnault și soția sa trebuiau să plătească impozit pentru cea mai mare parte a unei sume de 50 de milioane de euro primite dintr-o companie din Belgia. Această companie deținea acțiuni legate de grupul de lux LVMH.

Arnault a contestat de mai multe ori poziția autorităților fiscale. Din 2020, el câștigase două procese, dar ultima decizie îi este nefavorabilă. Un purtător de cuvânt al miliardarului a anunțat că va face din nou apel.

Cazul a fost relatat prima dată sâmbătă de publicația l’Informé.

Bernard Arnault s-a opus în trecut propunerilor de taxare mai dură a marilor averi. Anul trecut, el a criticat o propunere susținută de economistul Gabriel Zucman și promovată de partidele de stânga, spunând că ar fi „mortală pentru economia franceză”. Arnault l-a acuzat pe Zucman că este „un activist de extremă stângă” care își pune ideile economice în slujba ideologiei sale.

Așa-numita „taxă Zucman” nu a trecut de Parlament, după presiuni puternice din partea mediului de afaceri. Propunerea prevedea ca persoanele cu averi de peste 100 de milioane de euro să plătească anual un impozit minim de 2% pe toate activele lor, inclusiv companii, acțiuni și câștiguri încă nerealizate.

Arnault și familia sa controlează LVMH, grupul care deține branduri celebre precum Louis Vuitton și Dior. Ei au o participație de 50,01% în companie. Potrivit Bloomberg Billionaires Index, Arnault este a opta cea mai bogată persoană din lume, cu o avere estimată la 165 de miliarde de dolari.

Disputa cu fiscul francez a pornit de la o restructurare financiară. Arnault a transferat acțiuni legate de LVMH într-o companie holding din Belgia, iar în schimb a primit acțiuni la această companie belgiană. Câțiva ani mai târziu, holdingul i-a returnat aproximativ 50 de milioane de euro prin reducerea capitalului social.

Arnault a susținut că acești bani ar trebui considerați o rambursare de capital, deci o sumă neimpozabilă. Autoritățile fiscale franceze au avut însă o altă interpretare. Ele au spus că cea mai mare parte a banilor reprezenta, de fapt, venit distribuit și trebuia impozitat.

Prin noua decizie, instanța a reintrodus obligații fiscale de aproximativ 22,5 milioane de euro. Suma include impozit suplimentar pe venit, contribuții sociale și obligații legate de impozitul pe avere.

„Această decizie, care răstoarnă atât hotărârea din primă instanță, cât și o decizie anterioară a aceleiași curți de apel, va fi atacată la Conseil d’État”, a transmis purtătorul de cuvânt al lui Arnault. Conseil d’État este cea mai înaltă instanță administrativă din Franța.

Reprezentantul miliardarului a mai spus că LVMH este cel mai mare contribuabil corporativ din Franța și că activitatea grupului contribuie cu peste 1% la PIB-ul țării. Anul trecut, LVMH a plătit impozite pe profit de aproximativ 5,5 miliarde de euro, cu peste 300 de milioane de euro mai mult decât în 2024, potrivit directorului financiar al companiei.

Arnault a mai fost în centrul unei controverse fiscale în 2012, când a cerut cetățenia belgiană, pe lângă cea franceză. Criticii au spus atunci că demersul urmărea reducerea poverii fiscale. În acea perioadă, președintele socialist François Hollande propunea o taxă de 75% pentru veniturile de peste 1 milion de euro pe an. Măsura nu a mai fost aplicată.

Arnault a explicat atunci, într-un interviu pentru Le Monde, că cererea de cetățenie belgiană avea scopul de a proteja fundația sa din Belgia. El spunea că obiectivul era să asigure continuitatea și integritatea grupului LVMH în cazul morții sale, dacă moștenitorii nu ar fi ajuns la un acord. Ulterior, Arnault a renunțat la cererea de cetățenie.

Cazul său nu este singular. Liliane Bettencourt, miliardara franceză a cărei familie deține o parte din grupul L’Oréal, a fost și ea obligată să plătească taxe restante după dispute lungi cu autoritățile.

Și familia franco-americană Wildenstein, cunoscută pentru averea făcută în comerțul internațional cu artă, s-a confruntat cu statul francez în legătură cu trusturi offshore. În 2024, Guy Wildenstein a fost condamnat pentru fraudă fiscală.