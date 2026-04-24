Cutremur puternic în Creta vineri dimineață. S-a simțit inclusiv în Heraklion

<1 minut de citit Publicat la 07:55 24 Apr 2026 Modificat la 07:55 24 Apr 2026

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs vineri în Creta, Grecia. Epicentrul seismului a fost lângă Ierapetra, scrie creta24.gr.

Potrivit Institutului Geodinamic, cutremurul a avut o magnitudine de 5,7, iar epicentrul său se află lângă Ierapetra, mai exact la 25 km sud-sud-vest de Goudouras, Lasithi.

Adâncimea focală a cutremurului este estimată la 9,7 km.

Cutremurul a fost resimțit în mai multe zone din Creta, inclusiv Heraklion. Potrivit Serviciului de Pompieri, nu au fost raportate pagube.

Câteva minute mai târziu, la ora 6:28, a avut loc un alt cutremur în zonă. Cutremurul a avut o magnitudine de 3,9, iar epicentrul său se află la 27 km sud-sud-est de Zakros.