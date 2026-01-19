Fostul domeniu al palatului de vară regal din Grecia va fi deschis publicului. Cum arată Domeniul Tatoi

Domeniul a fost supus unor renovări ample după ce a fost distrus aproape în întregime de un incendiu de pădure în vara anului 2021, cu un cost de peste 70 de milioane de euro. Foto: Getty Images

Fostul domeniu al palatului de vară al familiei regale greceşti, Domeniul Tatoi, se va deschide publicului în 2026, a anunţat luni ministrul grec al Culturii în timpul înmormântării unei foste prinţese. Domeniul a fost supus unor renovări ample după ce a fost distrus aproape în întregime de un incendiu de pădure în vara anului 2021, cu un cost de peste 70 de milioane de euro, transmite AFP, potrivit Agerpres.



„Proiectul de creare a unui spaţiu verde deschis accesibil pentru activităţi multiple pe locul fostului palat de vară din Tatoi, situat la aproximativ 29 km nord de Atena, va atinge o primă etapă crucială în 2026”, a subliniat ministrul elen al culturii, Lina Mendoni.



„De asemenea, s-au efectuat lucrări de conservare asupra a aproximativ 45.000 de artefacte descoperite la Tatoi”, a adăugat Mendoni.

Acest tezaur compus din peste 100.000 de articole include îmbrăcăminte de epocă, cărţi, obiecte de zi cu zi, opere de artă, dar şi maşini şi trăsuri regale.



"Domeniul Tatoi este unul dintre cele mai importante situri istorice ale elenismului modern. În inima frumuseţii sale naturale se află memoria istoriei politice şi sociale moderne a ţării noastre", a declarat ministrul Mendoni.

Acest anunţ vine în contextul în care fosta prinţesă Irene a Greciei, sora ultimului rege al ţării, Constantin al II-lea, a fost înmormântată luni, într-o ceremonie regală la cimitirul din Tatoi.



Irene a murit la Madrid pe 15 ianuarie, la vârsta de 83 de ani. La înmormântarea sa de la Atena au participat regele Felipe al VI-lea şi regina Letizia a Spaniei, sora sa, regina Sofia, şi alţi membri ai familiei regale.



Majoritatea membrilor fostei familii regale greceşti sunt înmormântaţi în Tatoi, inclusiv fondatorul dinastiei, George I, care era de origine daneză.