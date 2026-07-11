Incendii uriașe în Italia. Zborurile unui aeroport important din Sardinia au fost deviate, iar mai multe drumuri au fost blocate

Incendiu în Italia. Foto: Profimedia Images

Sunt incendii de vegetație puternice în Italia, care au dus la închiderea mai multor drumuri și nu numai. Doar în Sardinia, patru incendii au izbucnit la începutul după-amiezii, iar alte trei în câteva ore, scrie sâmbătă publicația italiană L'Unione Sarda. Chiar și un aeroport important din Olbia a fost nevoit să devieze mai multe zboruri din cauza flăcărilor care se apropiau de pistă.

Primul incendiu a izbucnit în zona rurală a localității Escalaplano, în zona Riu Colla Colla, unde operațiunile de stingere sunt coordonate de Directorul Operațiunilor de Stingere a Incendiilor (DOS) al stației forestiere Escalaplano, cu sprijinul unui elicopter care a decolat de la baza Villasalto. Flăcările au ajuns și în zona Cabras, în zona Pauli Acqua Urchi. Un elicopter de la baza Fenosu acționează la fața locului, în timp ce coordonarea este încredințată DOS-ului stației forestiere Oristano.

Al treilea incendiu a izbucnit în municipiul Uras, în zona Riu Perdosu. Două elicoptere au fost ridicate de la sol, inclusiv un Super Puma de la baza Alà dei Sardi și o altă aeronavă de la Bosa. Un Canadair Can-12, deviat de incendiul din Morgongiori, a fost, de asemenea, trimis în sprijinul celorlalte.

? Sicily wildfires threaten communities across island



? Ground and aerial crews battle multiple active wildfires in western and southern parts of the island as flames threaten residential areas



? Additional wildfire response operations continue near Trapani and Agrigento as… pic.twitter.com/81FpmgtFIX — Anadolu English (@anadoluagency) July 11, 2026

Al patrulea incendiu afectează zona San Gavino Monreale, în zona Pranu Bettus, unde operează un elicopter de la baza din Pula, o comună din Italia. Operațiunile de stingere sunt coordonate de stația forestieră Villacidro. Pentru a permite intervenții în siguranță, carabinierii stației Villacidro au ordonat închiderea drumului de stat 197 între San Gavino Monreale și Gonnosfanadiga.

La câteva ore după primele patru incendii, alte incidente au avut loc. Un al incendiu a izbucnit în Olbia, în zona Padrongiano, unde stația Olbia coordonează operațiunile de stingere cu sprijinul a două elicoptere de la bazele din Limbara și Farcana și a două avioane Canadair, CAN 8 și CAN 12. Din cauza flăcărilor, Anas a închis o secțiune a drumului 125 între bornele kilometrice 308 și 310.

Un alt incendiu a fost raportat în zona Gonnosfanadiga, în zona Spadula. Un elicopter de la baza Fenosu acționează la fața locului, în timp ce operațiunile sunt coordonate de staţia forestieră Villacidro. Al treilea incendiu afectează municipiul Siliqua, din zona Riu Pittiu, unde acționează un elicopter de la baza San Cosimo.

? Forest fires burn across northern Italy for 10 days



? Hundreds of hectares have burned in Piedmont region as strong winds, high temperatures and lack of rainfall continue to fuel fires pic.twitter.com/uyeiU7IVUk — Anadolu English (@anadoluagency) July 10, 2026

Cu puțin înainte de ora 16:00, flăcările au izbucnit între Marrubiu și Terralba, la mică distanță de Drumul de Stat 131. Traficul a fost blocat în ambele sensuri, rezultând blocaje lungi. Un SuperPuma și un Canadair au intervenit la fața locului.

Mai mult, Agenția Anadolu scrie că mai multe incendii de vegetație au izbucnit și la Palermo, pe insula italiană Sicilia, iar operațiunile de stingere a incendiilor, atât aeriene cât și terestre, au fost mobilizate stingerea flăcărilor.

Incendii au fost raportate în mai multe zone ale regiunii metropolitane Palermo, inclusiv Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia și Prizzi, potrivit agenției italiene de știri ANSA.

În zona Sagana din Montelepre, flăcările au izbucnit vineri seara și au rămas active sâmbătă. Aproximativ 30 de hectare au fost afectate de incendii în zonele Ina Casa, Timpi și Borgo Manganaro din Roccapalumba.

Elicoptere și avioane de stingere a incendiilor Canadair au fost desfășurate pentru a stinge incendiile, alături de pompieri, personal silvic și echipe de protecție civilă.

Echipajele de urgență au petrecut, de asemenea, ore întregi intervenind în urma incendiilor din zona Filici din Castronovo di Sicilia și în apropierea intersecției Manganaro din Prizzi.

Mai multe zboruri au fost deviate

L'Unione Sarda scrie, separat, că incendiul izbucnit în zona Padrongianus, la câțiva kilometri sud de Olbia, a adus probleme și la aeroportul din zonă, unul dintre aeroporturile importante din Sardinia: Costa Smeralda. Mai multe zboruri care soseau au fost deviate către Cagliari și Alghero pentru a evita interferența cu operațiunile celor două Canadair. Cursele care pleacă după ora 17:00 sunt întârziate.

În prezent, incendiul care a ajuns în apropierea spitalului Mater Olbia și pistei aeroportului este stins, dar a fost necesară și închiderea drumului statal 125.

Incendio minaccia aeroporto di #Olbia, voli dirottati su Cagliari e Alghero.

Partenze e arrivi in stand-by fino alle 19.

L’incendio che si è sviluppato nel primissimo pomeriggio di oggi nella zona di Padrongianus, pochi chilometri a sud di Olbia. pic.twitter.com/StGBfYK04o — MC (@Virus1979C) July 11, 2026

Două avioane Canadair și două elicoptere au intervenit la fața locului, alături de Corpul Silvic, pompieri și asociații de voluntari aflați la fața locului. Operațiunile sunt coordonate de Inspectoratul Silvic din Tempio și de stația din Olbia. Incendiul a izbucnit pe drum și a ars cinci hectare.