Topul celor mai bogați oameni ai lumii. Nouă dintre primii zece miliardari au început luna aprilie mai săraci din cauza războiului

Averile lor au scăzut cu peste 100 de miliarde de dolari.

Martie nu a fost o lună favorabilă pentru miliardari. Pe fondul tensiunilor generate de conflictul cu Iranul, indicii S&P 500 și Nasdaq au scăzut cu aproape 5%, iar averile celor mai bogați oameni ai lumii au fost afectate semnificativ. Nouă dintre primii zece miliardari au început luna aprilie mai săraci decât erau la începutul lui martie, potrivit Forbes.

În total, averile lor au scăzut cu peste 100 de miliarde de dolari, ajungând la aproximativ 2.500 de miliarde de dolari, potrivit datelor din 1 aprilie.

Schimbările din clasament au fost importante: doar patru dintre cei aflați în top luna trecută și-au păstrat pozițiile, printre care liderul Elon Musk și ocupantul locului doi, Larry Page.

Chiar și așa, ambii au pierdut sume uriașe. Musk a rămas cel mai bogat om din lume, deși averea lui a scăzut cu 22 de miliarde de dolari, până la 817 miliarde. Cu toate acestea, rămâne de peste trei ori mai bogat decât următorul clasat, Page, a cărui avere a coborât cu 20 de miliarde, la 237 de miliarde.

Cea mai mare pierdere a fost înregistrată de Bernard Arnault, șeful grupului LVMH, care a coborât de pe locul 7 pe 10, după ce averea i-a scăzut cu 28 de miliarde de dolari, până la 142,5 miliarde.

Și Amancio Ortega, fondatorul Zara, a ieșit din top 10, coborând până pe locul 14, după o pierdere de 20 de miliarde. La fel, Warren Buffett a ieșit din clasament, ajungând pe locul 11, cu o avere mai mică cu 7 miliarde.

În schimb, Rob Walton a intrat în top 10 pentru prima dată în ultimii ani, în ciuda unei pierderi de 3 miliarde de dolari. O altă urcare notabilă a fost cea a lui Michael Dell, care a ajuns pe locul 8, după ce averea sa a crescut ușor, cu 2 miliarde de dolari.

Jeff Bezos a urcat pe locul 3 pentru prima dată din octombrie, chiar dacă averea sa a scăzut cu un miliard de dolari, ajungând la 223 de miliarde. El a făcut schimb de poziții cu Sergey Brin, care a coborât pe locul 4, după o scădere de 18 miliarde.

Potrivit Forbes, care monitorizează miliardarii din 1987, în martie 2026 existau 3.428 de miliardari la nivel global. Averile acestora fluctuează zilnic, în funcție de evoluția piețelor.

Top 10 cei mai bogați oameni din lume (1 aprilie 2026)

Elon Musk

Larry Page

Jeff Bezos

Sergey Brin

Mark Zuckerberg

Larry Ellison

Jensen Huang

Michael Dell

Rob Walton

Bernard Arnault