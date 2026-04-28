VIDEO Cum a fost arestat „El Jardinero”, „regele” traficului de droguri din Mexic. Pe numele său exista o recompensă de 5 milioane $

Flores Silva, regele traficului de droguri, a fost identificat și arestat în statul Nayarit din Mexic. Sursa foto : Profimedia

Audias Flores Silva, considerat un posibil succesor al lui „El Mencho” ca lider al cartelului Jalisco Nueva Generacion, a fost capturat în statul Nayarit din Mexic. De asemenea, a fost arestat Alexander Benavides Flores, alias „R9”, liderul Los Metros.

O lovitură semnificativă a fost dată puternicului cartel Jalisco Nueva Generacion. Forțele speciale ale Marinei Mexicane l-au capturat pe Audias Flores Silva, un baron al drogurilor cunoscut sub numele de „El Jardinero” (Grădinarul), considerat un posibil succesor al lui Nemesio Oseguera, alias „El Mencho”, fostul lider al grupării de trafic de droguri, care a murit în februarie după ce a fost rănit de armată, relatează publicaţia Today.

Moștenitorul lui „El Mencho” Flores Silva, „mâna dreaptă” a baronului drogurilor, a fost identificat și arestat în statul Nayarit. Statele Unite au oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru arestarea sa și solicită extrădarea acestuia.

Como resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, ni lesionadas, #PersonalNaval realizó la aprehensión de un blanco prioritario.



— SEMAR México (@SEMAR_mx) April 27, 2026

Potrivit anchetatorilor, acesta controla laboratoare de metamfetamină în statele Jalisco și Zacatecas. Insight Crime l-a identificat ca fiind un posibil moștenitor al fondatorului cartelului.

Conform explicațiilor ministrului Securității, Omar Garcia Harfuch, raidul de luni, 27 aprilie, a fost planificat și executat de forțele speciale ale Marinei Mexicane. După 19 luni de supraveghere și schimb de informații cu agențiile americane, peste 500 de soldați și patru elicoptere au înconjurat o casă protejată de aproximativ 60 de bărbați înarmați și treizeci de camionete. Capturarea a avut loc fără a se trage niciun foc de armă, iar Flores Silva a fost găsit încercând să se ascundă într-un puț de evacuare.

În aceeași zi, autoritățile mexicane l-au arestat și pe Alexander Benavides Flores, alias „R9”, aflat în statul Tamaulipas, din nord-estul țării, identificat de presa locală ca fiind liderul Los Metros, o facțiune provenită din Cartelul Golfului. Arestarea sa a provocat cel puțin opt blocaje rutiere în Reynosa, un oraș cu 690.000 de locuitori, situat la granița cu Texas. Autoritățile au recâștigat ulterior controlul asupra drumurilor, fără a se raporta victime sau alte perturbări.