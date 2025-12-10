Momentul în care un avion aterizează forțat pe o autostradă din Florida și se izbește cu roțile de o mașină

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe o autostradă din centrul Floridei. FOTO: Captură video/X

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe o autostradă din centrul Floridei. În imaginile surprinse cu momentul accidentului aviatic, se vede cum avionul a pierdut puterea la ambele motoare și a lovit o mașină. În urma impactului, o persoană a ajuns la spital, cu răni grave, potrivit abc7.com.

„Deodată, roata din față a lovit mașina, pur și simplu s-a prăbușit, cu scântei zburând, resturi peste tot”, a spus James Coffey, care a fost martor la accident.

Avionul a derapat și s-a oprit brusc după ce s-a izbit de utostradă. Șoferul a reușit să iasă din autoturism.

„A fost atât de grav încât a fost singurul loc în care ar fi putut supraviețui. Dacă ar fi avut alți pasageri, toți ar fi fost zdrobiți”, a spus un alt martori al incidentului.

Annie Wigley este asistentă medicală și a reușit să ofere rapid ajutor șoferului mașinii.

„La început a fost amețită. Nici măcar nu a observat că avionul care era chiar în fața mașinii a lovit-o, a crezut că a fost lovită de un camion”, a spus ea.

Femeia era acoperită de cioburi de sticlă și a fost tratată pentru răni minore.

Pilotul și pasagerul avionului, ambii în vârstă de 27 de ani, nu au fost răniți, au declarat oficialii.

Cei aflați la sol au spus că sunt doar recunoscători că au fost la locul potrivit la momentul potrivit.

„Cu doar câteva secunde mai devreme sau mai târziu, ar fi putut fi o catastrofă majoră”, a spus Wigley.

