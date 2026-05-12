Nicușor Dan, despre coșmarul strategic al unei granițe cu Rusia: Dezbaterea despre sprijinul Ucrainei e blocată în poziții deja formate

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Formul Black Sea and Balkans Security, că dezbaterea publică despre sprijinul pentru Ucraina a devenit blocată în poziții deja formate, fără un dialog real în societate. El a precizat că discursul politic nu mai reușește să aducă argumente noi sau convingătoare.

Nicușor Dan a subliniat că tema a ajuns să fie previzibilă și lipsită de impact în spațiul public, motiv pentru care consideră că este nevoie de implicarea unor actori din zona civică.

În contextul în care Strategia de apărare prevede îngrijorarea că România ar putea să aibă granița comună cu Rusia pe Dunăre, un coșmar strategic al României de a se învecina cu Federația Rusă, Nicușor Dan a fost întrebat despre cei care contestă sprijinul pentru Ucraina.

Despre acest lucru, Nicușor Dan a răspuns: “Cred că suntem tentați de prea multe ori să rămânem cantonați în narative care nu trec dincolo de un public pe care ni l-am consolidat deja. E un instinct de conservare al politicianului de a spune lucruri care sunt conforme, a nu greși și a fi sigur că e în acord cu cei care i-au dat votul. Dacă ne uităm la subiectul Ucraina, toată lumea are opiniile deja formate și nu există o reală dezbatere în societate pe subiectul ăsta.

Cum facem să stimulăm dezbaterea asta? Cred că partea politică și-a atins limitele. Orice politician deschide gura despre Ucraina, oricine se uită la el știe ce o să spună. Nu mai este de interes. Tocmai de asta, pe subiectul ăsta și pe alte subiecte care preocupă societatea, cred că este nevoie ca oameni din spațiul civic care au credibilitate și pentru că au un element de noutate pentru auditor să facă această demonstrație”.