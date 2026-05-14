Belgia şi Turcia au semnat nouă acorduri în domeniul apărării

Publicat la 11:58 14 Mai 2026 Modificat la 12:00 14 Mai 2026

Belgia şi Turcia au semnat nouă acorduri în domeniul apărării, a anunţat miercuri, la Ankara, ministrul belgian al apărării, Theo Francken, după discuţii la nivel înalt cu omologul său turc, Yasar Guler, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Astăzi, am făcut cu adevărat un pas mare înainte”, a declarat ministrul belgian Theo Francken, după discuţii cu omologul său turc, Yasar Guler, în cadrul unei misiuni economice de patru zile conduse de regina Mathilde a Belgiei.

Această iniţiativă vine în contextul în care ţările europene încearcă să revitalizeze industriile de apărare, având în vedere ameninţarea rusă şi riscul dezangajării SUA faţă de NATO.

Ministrul belgian a vorbit la un eveniment dedicat domeniilor apărării şi aerospaţial, organizat la reşedinţa ambasadorului Belgiei în Turcia.

Şase acorduri în domeniul industriei apărării au fost semnate miercuri la Ankara şi alte trei la Istanbul luni, a precizat biroul său într-un comunicat, fără a preciza valoarea acestora.

„Belgia şi Turcia au făcut un pas major către un parteneriat strategic pe termen lung în domeniul apărării, odată cu semnarea unei scrisori de intenţie la nivel înalt între miniştrii apărării”, adaugă textul.

„Aceste acorduri reflectă aprofundarea relaţiilor bilaterale în domeniul apărării, care trec de la dialogul politic la o cooperare industrială şi militară concretă”, se mai arată în text.

Belgia şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru aderarea Turciei la iniţiativa SAFE a UE, un program de 150 de miliarde de euro care vizează consolidarea capacităţilor de apărare europene.

Francken a precizat că aceste contacte vizează investiţii belgiene şi turceşti, precum şi „cooperare", fără a intra în detalii, exprimându-şi în acelaşi timp interesul pentru achiziţionarea de drone turceşti.

„Da, ar fi foarte bine”, a spus el, subliniind că o astfel de decizie ar fi supusă regulilor europene de achiziţii publice.

„Turcia este într-adevăr o ţară puternică în domeniul apărării, a doua putere militară în cadrul NATO, deci este clar că este important să existe şi colaborări şi cooperare cu industria lor", a declarat el pentru AFP, specificând că obiectivul este semnarea altor contracte anul viitor.