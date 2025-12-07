O nouă groapă comună pentru copiii nedoriți a fost identificată în Irlanda. Era amplasată lângă un rezervor septic

2 minute de citit Publicat la 17:20 07 Dec 2025 Modificat la 17:20 07 Dec 2025

Investigații în zona tancului septic de la Tuam, unde au fost aruncate aproape 800 de cadavre de copii. Foto: Getty Images

O a doua zonă în care au fost înmormântați sugari decedați în condiții neclare a fost descoperită pe locul unui fost centru pentru mame și copii din vestul Irlandei, relatează CNN.

Experții criminaliști au anunțat că e vorba despre „o descoperire semnificativă” în cadrul excavațiilor în curs pe terenurile fostului centru.

Aproape 800 de sugari și copii mici au murit pe parcursul a 36 de ani la instituția din Tuam, administrată de Bon Secours Sister, o congregație religioasă internațională romano-catolică pentru asistență medicală.

Se crede că trupurile lor neînsuflețite au fost depozitate într-una sau mai multe gropi comune.

Autorități irlandeze: Indicii solide privind un al doilea loc unde au fost aruncate cadavrele copiilor

Descoperirea inițială a fost făcută în 2014 de Catherine Corless, istoric local.

Potrivit celor documentate de Corless, 796 de bebeluși au murit la instituția din comitatul Galway fără a fi fost efectuate înregistrări funerare, cadavrele fiind aruncate într-un rezervor septic dezafectat.

În vara acestui an, la Tuam au început săpăturile supravegheate de organismul abilitat, numit Biroul Directorului pentru Intervenții Autorizate din Tuam (ODAIT).

În cea mai recentă actualizare, ODAIT a comunicat că experții criminaliști au găsit „dovezi consistente” ale celui de-al doilea loc în care au fost aruncate cadavre.

„Înainte de săpături, nu au existat indicii la suprafață sau la nivelul solului privind posibilitatea existenței unei zone de înmormântare în această locație”, a precizat instituția.

Directorul Daniel MacSweeney a declarat postului național de televiziune RTE că a doua zonă de înmormântare se află la aproximativ 50 până la 100 de metri distanță de rezervorul septic documentat în cercetările de acum mai bine de 10 ani.

Rămășițele a 11 bebeluși, găsite astă vară la Tuam

De la începerea săpăturilor în luna iulie, au fost găsite rămășițele a 11 bebeluși.

Corpurile a patru dintre ei au fost excavate luna trecută, potrivit ODAIT.

Rămășițele au fost puse și trimise la analiza criminalistică.

MacSweeney precizat că 160 de persoane au contactat ODAIT până în prezent, oferindu-se să furnizeze mostre ADN pentru a ajuta la identificarea cadavrelor.

Oficialul a făcut apel la alte potențiale rude ale copiilor decedați să facă același lucru.

Irlanda are un capitol sinistru în istoria sa, referitor la fetele și femeile necăsătorite care rămâneau însărcinate

Instituția din Tuam a fost una dintre zecile de „case” unde fetele însărcinate și femeile necăsătorite din Irlanda erau trimise să nască în secret, în secolul XX.

Femeile erau adesea separate cu forța de copiii lor.

Unii sugari au fost plasați în familii din Irlanda, Regatul Unit sau chiar în Statele Unite, Canada și Australia.

Însă mulți astfel de copii în afara căsătoriei - numărul fiind de ordinul sutelor sau miilor - au decedat în condiții neclare, iar cadavrele lor au fost îndepărtate și înhumate pe ascuns.

În 2015, guvernul irlandez a inițiat o anchetă asupra a aproximativ 20 de foste cămine pentru mame și bebeluși, demers soldat cu identificarea a unei „cantități semnificative” de rămășițe umane la situl din Tuam.

Investigația a confirmat „un nivel îngrozitor de mortalitate infantilă” în instituțiile anchetate, în condițiile în care autoritățile acelei epoci erau la curent cu situația, dar nu au făcut nimic.

„Înainte de 1960, căminele pentru mame și copii nu salvau viețile copiilor 'nelegitimi'. De fapt, se pare că le-au redus semnificativ perspectivele de supraviețuire”, se arată în raport.

Ancheta a determinat guvernul irlandez să prezinte scuze publice.

Pe măsură ce săpăturile de la Tuam continuă, rudele supraviețuitoare ale celor îngropați aici, precum și mulți susținători ai demersului investigativ cer guvernului să se asigure că și celelalte foste instituții sunt examinate și investigate pe deplin.

Operațiunile criminalistice de la Tuam sunt așteptate să dureze doi ani, potrivit CNN.