Apel la umanitate în Mexic pentru o pisică Sfinx, salvată dintr-o închisoare din mâinile unei bande de infractori

O pisică Sfinx a ajuns în atenţia autorităţilor după ce a fost salvată dintr-o închisoare din Mexic, acolo unde a fost victima unei bande de infractori.

Sursa foto: GettyImages

Pisica, care nu are încă un nume, are aproximativ un an și a petrecut săptămâni întregi în orașul mexican Juarez, în grija salvatorilor de animale, după ce poliția a găsit-o într-o închisoare, unde a fost maltratată şi tatuată de o bandă de infractori.

Din fericire ea a fost salvată la timp şi acum autorităţile îi cauta o familie iubitoare.

„Pisica este foarte sociabilă și este într-o formă excelentă,”, a declarat pentru Reuters Cesar Rene Diaz, directorul de ecologie al orașului Juarez, Cesar Rene Diaz.

Un comitet format din autoritățile orașului va lua decizia finală în privința adopției înainte de a prezenta pisica noii sale familii în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 1 martie.