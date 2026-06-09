ONU laudă Thailanda și spune că este un model pentru toate țările din Asia. Măsurile anunțate la Bangkok

Bangkok, Thailanda FOTO: Getty Images

Peste 5.500 de refugiați din Myanmar care locuiesc în tabere de-a lungul frontierei cu Thailanda și-au găsit un loc de muncă după ce Bangkok a relaxat restricțiile anul trecut, inițiativă salutată de ONU ca un posibil model pentru alte națiuni asiatice.

Schimbarea de politică a fost determinată de o reducere semnificativă a finanțării umanitare la nivel mondial, parțial din cauza diminuării ajutorului extern oferit de Statele Unite, precum și de deficitul tot mai accentuat de forță de muncă din Thailanda, agravat de confruntările armate cu Cambodgia.

În consecință, Thailanda a permis unui număr de aproximativ 80.000 de refugiați din Myanmar să lucreze legal, o schimbare majoră pentru o populație care s-a bazat timp de decenii pe ajutor umanitar în nouă adăposturi situate de-a lungul frontierei comune, potrivit The Independent.

Raouf Mazou, Înalt Comisar Adjunct pentru Operațiuni al Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), a sugerat că eforturile Thailandei ar putea servi drept model pentru alte țări din Asia de Sud-Est care se confruntă cu situații prelungite de strămutare.

Această abordare ar putea oferi lecții valoroase unor țări asiatice precum Bangladesh și Malaysia, care găzduiesc populații importante de refugiați, demonstrând modul în care aceste comunități pot contribui la economie, păstrând în același timp protecția juridică și supravegherea guvernamentală.

„Dacă funcționează aici, va avea un impact asupra regiunii”, a declarat Mazou.

De la lansarea programului în octombrie, a precizat el, autoritățile thailandeze au colaborat cu angajatorii pentru a se asigura că lucrătorii refugiați beneficiază de protecție juridică, acoperire medicală și cel puțin salariul minim.

Ca parte a programului, refugiaților li se eliberează cărți speciale de identitate pentru a facilita deschiderea de conturi bancare, obținerea de cartele SIM pentru telefonie mobilă și verificarea statutului lor legal.

Mazou a descris aceste măsuri ca fiind esențiale pentru integrarea lor în economia formală a Thailandei. Oficialii ONU estimează că, pe baza tendințelor actuale, între 10.000 și 20.000 de refugiați își vor găsi probabil un loc de muncă în cursul anului următor, deși ritmul extinderii depinde de procesele administrative și de accesul practic la angajare.

Refugiații continuă să întâmpine dificultăți, precum restricțiile privind libertatea de mișcare și adaptarea la viața de după decenii petrecute în tabere, dependenți de ajutor umanitar, a remarcat domnul Mazou. „Autosuficiența îi pregătește pe oameni să facă parte din țara din care provin”, a spus el, „îi ajută dacă sunt relocați în altă parte sau îi ajută să se integreze acolo unde se află”.