Peter Magyar nu a fost invitat la Tușnad. Deși nu mai e premier, tot Viktor Orban va susține discursul tradițional la școala de vară

Nemeth a declarat că mai mulți membri ai actualului guvern ungar ar putea fi invitați la Băile Tușnad, deoarece organizatorii își doresc un eveniment centrat pe dialog. Colaj foto: Getty Images

Zsolt Nemeth, unul dintre fondatorii Tusvanyos, școala de vară de la Băile Tușnad din România, a anunțat că organizatorii nu îl vor invita pe noul prim-ministru ungar, Peter Magyar. Șeful guvernului ungar spusese, anterior, că organizatorilor le este „frică” să îl invite la tabăra finanțată din bani ai contribuabililor.

„De ce nu îl invităm pe Peter Magyar la Tusvanyos? Pentru că organizatorii unui eveniment au dreptul exclusiv de a decide pe cine invită și pe cine nu la un eveniment organizat de ei. Peter Magyar își insultă permanent adversarii politici și partenerii într-un limbaj inacceptabil, inclusiv pe liderii comunităților maghiare din afara granițelor”, a scris Zsolt Nemeth într-o postare pe Facebook, joi. Deputatul Fidesz a adăugat că Tusvanyos este un „eveniment al culturii democratice și al dialogului”.

Peter Magyar a criticat, într-o intervenție în parlament de acum câteva zile, faptul că nu a primit invitație la Băile Tușnad. El a spus că „Tusvanyos beneficiază de foarte mulți bani ai contribuabililor, însă organizatorilor le este totuși frică să îl invite” pe premier, în timp ce fostul șef al guvernului va fi prezent. Zsolt Nemeth anunțase anterior, într-un podcast, că a ajuns la o înțelegere cu Viktor Orban, iar acesta va participa la cea de-a 35-a Universitate de Vară și Tabără Studențească de la Balvanyos. Fostul premier își va ține și tradiționalul discurs.

Nemeth a declarat că mai mulți membri ai actualului guvern ungar ar putea fi invitați la Băile Tușnad, deoarece organizatorii își doresc un eveniment centrat pe dialog. Ei ar vrea în special reprezentanți activi în politica pentru comunitățile maghiare din afara granițelor, precum și secretari de stat responsabili de diferite domenii de politică publică, care sunt deschiși dialogului. Printre potențialii invitați i-a menționat pe ministrul Zoltan Tarr, pe secretarul de stat Gyorgy Heidl și pe Istvan Kollai, secretar de stat adjunct responsabil pentru politica națională.

Cea de-a 35-a Universitate de Vară și Tabără Studențească de la Balvanyos va avea loc anul acesta între 21 și 26 iulie, sub motto-ul „Deplin cu tine”. Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Edda Muvek, Magyar Banda și 4S Street. Va concerta și formația românească Holograf.