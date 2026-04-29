Peter Magyar a fost avertizat de guvernatorul Băncii Centrale a Ungariei să nu se grăbească cu trecerea la euro

2 minute de citit Publicat la 09:09 29 Apr 2026 Modificat la 09:12 29 Apr 2026

Sursa foto: Getty

Guvernatorul Băncii Naționale a Ungariei, Mihaly Varga, a cerut prudență în legătură cu planul noului guvern de a adopta moneda euro, notează Agerpres, care citează Bloomberg.

Guvernatorul a arătat că un proces grăbit ar putea avea consecințe negative pentru economie.

Peter Magyar, care în urmă cu două săptămâni a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare, s-a angajat să repună Ungaria pe o traiectorie europeană, inclusiv prin adoptarea, în cele din urmă, a monedei unice.

Potrivit lui Magyar, calendarul trecerii la euro ar trebui să devină mai clar după ce noul Guvern va analiza starea economiei, așa cum arată după 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban.

Însă o decizie formală de a plasa Ungaria pe traiectoria spre adoptarea euro ar afecta ținta de inflație a băncii centrale, stabilită la 3%, care este mai mare decât ținta de 2% a Băncii Centrale Europene.

Acest lucru ar putea necesita o politică monetară mai strictă, a explicat guvernatorul Băncii Naționale din Ungaria.

Guvernatorul Băncii Centrale: Nicio garanție că trecerea la euro va fi un succes, în absența unei pregătiri temeinice

"Există așteptări nejustificate din partea maghiarilor cu privire la introducerea monedei euro. Majoritatea maghiarilor susțin aderarea la euro, dar nu există nicio garanție că aceasta poate fi un succes fără o pregătire temeinică", a subliniat Mihaly Varga.

Declarațiile sale vin după ce Comitetul de politică monetară de la Banca Națională a decis, în unanimitate, să mențină dobânda de referință neschimbată la 6,25%, în pofida unei creșteri a obligațiunilor și monedei maghiare după alegeri.

Banca centrală vrea să rămână prudentă până când noul Guvern își va dezvălui planurile economice.

Varga s-a întâlnit cu noul ministru de finanțe, Andras Karman, la câteva zile după alegeri.

Oficialii băncii au trimis noului cabinet un document cu privire la condițiile pentru ERM II, așa-numita anticameră a euro, care implică o perioadă de așteptare de cel puțin doi ani pentru țările ce aspiră să adere la moneda unică.

În acest interval, statele aspirante trebuie să demonstreze că pot menține un curs de schimb stabil.

Viktor Orban a fost un adversar al trecerii Ungariei la euro

Peter Magyar urmează să depună jurământul pe 9 mai.

Planul de adoptare a monedei euro a stimulat optimismul pieței, deoarece ar implica monitorizarea cheltuielilor fiscale și ancorarea inflației.

De la începutul anului și până în prezent, forintul ungar s-a apreciat cu aproximativ 5,6% în raport cu moneda euro.

Viktor Orban a respins în mod constant trecerea Ungariei la euro, iar mandatul său a fost marcat din ce în ce mai mult de relaxare fiscală.

La un moment dat, după pandemia COVID-19, inflația în Ungaria a ajuns la peste 25%.

Mihaly Varga a fost ministru de Finanțe pentru o lungă perioadă de timp sub conducerea lui Orban, înainte de a deveni guvernator al Băncii Naționale, anul trecut.