Politico: Vila în care Silvio Berlusconi organiza celebrele petreceri "bunga-bunga" a fost vândută familiei regale din Qatar

Vila din Sardinia în care Berlusconi organiza „petrecerile bunga bunga” se vinde la un preț exorbitant. FOTO: Profimedia Images

Una dintre cele mai cunoscute proprietăți imobiliare politice din Italia și-a găsit un cumpărător. Fostul premier și ministru de externe al Qatarului, Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani, a achiziționat Villa Certosa, proprietatea din Sardinia a fostului prim-ministru italian Silvio Berlusconi, notează Politico. Afacerea s-a ridicat la 350 de milioane de euro.

Vânzarea are loc la aproximativ un an după ce familia lui Berlusconi a scos proprietatea la vânzare.

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Aici erau organizate petrecerile "bunga-bunga"

Vila cu vedere la Golful Marinella a servit drept curte de vară neoficială a liderului italian în timpul mandatului său, câștigând notorietate pentru așa-numitele petreceri „bunga bunga”.

Aceste petreceri au dus la un proces de prostituție cu minori, în urma căruia Berlusconi a fost acuzat de corupție și abuz în serviciu. În cele din urmă, el a fost achitat, spre deosebire de Nicole Minetti, care a fost condamnată pentru rolul său în procurarea de femei pentru aceste evenimente.

Cumpărătorul Vilei Certosa ar acţiona prin intermediul unui instrument de investiții cu sediul în Luxemburg, legat de familia Al Thani, dinastia care a condus Qatarul de peste 150 de ani. Achiziția confirmă prezența tot mai des a familiei în Sardinia, unde deține deja investiții, de la active turistice de lux până la spitalul Mater Olbia.

În afară de această vilă, printre cele mai mari sume pe care Berlusconi le-a lăsat moștenire se numără câte 100 de milioane de euro fostei sale partenere, Marta Fascina, și fratelui său, Paolo Berlusconi.

Villa Certosa, mai mare decât Vaticanul

Villa Certosa este mai mare decât Vaticanul, are un parcul enorm, șapte piscine în aer liber, spa, șapte vile pentru oaspeți, căsuțe împrăștiate, terenuri de fotbal, terenuri de golf, atracții pentru copii, grădină medicinală, Grota lui Neptun , heliport, vulcan artificial, buncăr nuclear și zonă de talasoterapie, care, asigură agenţia imobiliară americană Carolwood Estates, este „un refugiu al seninătăţii conceput pentru bunăstare holistică și reînnoire”, relatează Corriere della Sera.

În timpul guvernelor Berlusconi (în special între 2001 și 2011), vila a preluat aproape rolul de stațiune balneară pentru politica externă italiană. Lideri internaționali precum George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, José Luis Rodríguez Zapatero și Mirek Topolánek au fost primiți aici. În 2004, un decret guvernamental a desemnat Villa Certosa drept „sediu alternativ, de maximă securitate, pentru siguranța prim-ministrului”.

După moartea lui Berlusconi, în 2023, proprietatea a trecut în mâinile moștenitorilor săi, care au decis să o scoată la vânzare.