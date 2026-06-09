Villa Certosa care i-a aparţinut lui Berlusconi are buncăr nuclear, un vulcan artificial şi un preţ record de vânzare

Villa Certosa este o casă de vacanță de super-lux care a aparţinut politicianului Silvio Berlusconi. Sursa foto: Hepta

Villa Certosa aflată în Sardinia, Italia, şi care i-a aparţinut politicianului Silvio Berlusconi, a fost scoasă la vânzare după moartea acestuia, iar preţul proprietăţii ajunge la 500 de milioane de euro, în timp ce întreţinerea costă 1 milion de euro pe an.

Villa Certosa este mai mare decât Vaticanul, are un parcul enorm, șapte piscine în aer liber, spa, șapte vile pentru oaspeți, căsuțe împrăștiate, terenuri de fotbal, terenuri de golf, atracții pentru copii, grădină medicinală, Grota lui Neptun , heliport, vulcan artificial, buncăr nuclear și zonă de talasoterapie, care, asigură agenţia imobiliară americană Carolwood Estates, este „un refugiu al seninătăţii conceput pentru bunăstare holistică și reînnoire”, relatează Corriere della Sera.

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Proprietatea este de vânzare de ceva vreme, mandatul fiind deținut de Sotheby's, reprezentată de Knight Castle Re pentru Orientul Mijlociu și de Carolwood Estates pentru SUA. Se zvonește că prețul ar putea ajunge la 500 de milioane de euro. În plus întreţinerea proprietăţii, vorbim despre grădinari, instalatori, electricieni, facturi, taxe și așa mai departe, se pare că ajunge la peste 1 milion de euro pe lună. Villa Certosa, pe care Berlusconi a achiziționat-o în anii 1980, a fost un simbol al stilului de viață a politicianului, un stil de viață care seamănă puțin cu numele original al reședinței: Villa Monastero.

Proprietatea s-a extins treptat (astăzi, numai vila centrală are 14 dormitoare și 14 băi), iar la un moment dat, fostul prim-ministru a achiziționat și vile vecine, cum ar fi cele ale moștenitorilor Adelinei Tattilo, editoarea Playmen, și ale lui Saro Balsamo, regele revistelor porno din anii 1970. Astăzi, amplasată într-un parc de 580.477 de metri pătrați (de mărimea a 83 de terenuri de fotbal), există aproximativ 4.500 de metri pătrați de spațiu acoperit între vila principală și structurile auxiliare, cu o valoare estimată la 259.373.950 de euro, conform unei evaluări din 2021 realizate de Francesco Magnano, expertul topograf de încredere al fostului prim-ministru. Trebuie spus că nu este vorba de o evaluare de piață, ci de o evaluare tehnică pentru uz familial și corporativ.

Este o casă de vacanță de super-lux, dar ani de zile a fost și centrul diplomației informale. În timpul guvernelor Berlusconi (în special între 2001 și 2011), vila a preluat aproape rolul de stațiune balneară pentru politica externă italiană. Lideri internaționali precum George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, José Luis Rodríguez Zapatero și Mirek Topolánek au fost primiți aici. În 2004, un decret guvernamental a desemnat Villa Certosa drept „sediu alternativ, de maximă securitate, pentru siguranța prim-ministrului”.

În același timp, proprietatea a devenit centrul a numeroase reportaje legate de viața socială a lui Berlusconi, inclusiv fotografii realizate de reporterul Antonello Zappadu, publicate de mai multe mass-media internaționale, care îl suprindeau pe fostul prim-ministru înconjurat de tinere și, printre alții, pe atunci pe prim-ministrul Republicii Cehe, Topolánek, complet gol , în grădina vilei.

După moartea lui Berlusconi, în 2023, proprietatea a trecut în mâinile moștenitorilor săi, care au decis să o scoată la vânzare. Printre posibilii clienţi au fost menționați sultanul din Brunei, diverși miliardari arabi și mari lanțuri hoteliere, dar până în prezent nimic nu s-a concretizat.